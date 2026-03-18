Maltempo a Lecce, albero cade sulla linea filobus in Viale Leopardi

La forte ondata di pioggia che sta colpendo il Salento nelle ultime ore inizia a presentare il conto in termini di danni e disagi alla circolazione. Il punto più critico, al momento, si registra in Viale Leopardi, una delle arterie principali della circonvallazione.

All’altezza del civico 132, un albero non ha retto alla forza delle precipitazioni e del vento, abbattendosi sulla linea del filobus. L’incidente ha causato l’immediato blocco della corsia interessata, rendendo necessario l’intervento urgente delle autorità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è stat impegnata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. I Caschi Rossi stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area, procedendo al taglio dei rami e alla rimozione del tronco per liberare i cavi dell’alta tensione della rete filoviaria.

L’obiettivo è scongiurare danni strutturali permanenti all’infrastruttura di trasporto pubblico e, soprattutto, evitare pericoli per i passanti e gli automobilisti, dato che i cavi potrebbero essere ancora sotto tensione o instabili.

Disagi alla circolazione e consigli utili

Le strade cittadine risultano particolarmente scivolose a causa della pioggia persistente e per questo è raccomandata la massima attenzione anche per la possibile presenza di altri rami spezzati o detriti sul manto stradale.

Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata, mantenendo alta l’allerta per il monitoraggio di alberi ad alto fusto e cartellonistica stradale in tutta la città.