Armi clandestine in casa, arrestato un 28enne. Denunciato il padre

Una significativa operazione di controllo del territorio ha portato, nella giornata di ieri, a un importante sequestro di armi e munizioni nel comune di Veglie. I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 28enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con le accuse di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione.

L’intervento è scattato nell’ambito di una serie di perquisizioni (personale, veicolare e domiciliare) delegate dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Durante le attività di ricerca, i militari hanno rinvenuto una pistola scacciacani modificata; una pistola clandestina con matricola abrasa e un proiettile calibro 9 e una cartuccia calibro 12 a palla unica.

L’operazione non si è limitata al giovane 28enne. Nel corso dei controlli è stato infatti deferito in stato di libertà anche il padre dell’arrestato, un uomo di 52 anni. Quest’ultimo dovrà rispondere di detenzione abusiva di munizionamento, poiché trovato in possesso di 248 cartucce calibro 12.

Al termine delle formalità di rito e come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, il 28enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

È doveroso sottolineare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza dei soggetti coinvolti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.