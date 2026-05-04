Mezzo pesante urta cavalcavia sulla Statale 16, traffico in tilt verso Lecce

Mattinata di disagi per gli automobilisti salentini. Intorno alle ore 8:00 di oggi, la Strada Statale 16 è stata teatro di un insolito incidente che ha paralizzato la circolazione in direzione Lecce, precisamente all’altezza dello svincolo per Cursi.

Un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato violentemente la parte inferiore di un cavalcavia. L’impatto è stato causato dal braccio meccanico del macchinario che, superando l’altezza consentita, ha centrato la struttura in cemento.

L’incidente ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici Anas per effettuare i rilievi necessari e verificare la stabilità del ponte.

Per permettere le operazioni di controllo e la messa in sicurezza dell’area, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Questa misura precauzionale ha generato lunghe code; rallentamenti pesanti verso il capoluogo e eviazioni forzate sulla viabilità secondaria.

Dopo l’esito positivo delle verifiche sulla tenuta del cavalcavia e la rimozione del mezzo, l’area è stata riaperta. Il traffico è ritornato progressivamente alla normalità.