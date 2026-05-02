Novoli, ritrovato un 29enne scomparso. Lieto fine dopo ore di ansia

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del giovane di 29 anni di cui si erano perse le tracce nella serata di venerdì 1° maggio. Il ragazzo è stato rintracciato nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, nelle campagne del territorio di Novoli.

L’allarme era scattato dopo che il giovane si era allontanato dalla propria abitazione lasciando un messaggio che faceva temere il peggio. Le operazioni di ricerca, attivate immediatamente, hanno visto impegnata la prima partenza del Comando dei Vigili del Fuoco della sede centrale.

Intorno alle ore 09:40, la squadra di soccorso è riuscita a individuare il 29enne. Il ragazzo è stato trovato in buone condizioni generali.

Una volta messo in sicurezza, sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. I medici hanno effettuato i primi accertamenti clinici e prestato le cure necessarie per garantire che il giovane non avesse riportato traumi o conseguenze fisiche durante le ore trascorse all’aperto.