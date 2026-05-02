Lecce, bazar della droga in un garage, arrestato 25enne. Sequestrati contanti e armi

Un garage trasformato in un vero e proprio bazar della droga, con sostanze già pronte per la vendita e oltre 10mila euro in contanti. È quanto scoperto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce nella zona Salesiani di Lecce, dove un 25enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è il risultato di una mirata attività info-investigativa che ha consentito di individuare l’abitazione come possibile punto di stoccaggio e distribuzione. I sospetti hanno trovato riscontro nel corso della perquisizione. Nel box auto, utilizzato come deposito, i militari hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, 240 grammi di hashish e ulteriori quantitativi in cristalli, già suddivisi in dosi e pronti per l’immissione sul mercatoo. Nello stesso locale erano presenti tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga e denaro erano occultati con cura, trasformando di fatto il garage in una base operativa per l’attività illecita. Nel corso dell’operazione è stato inoltre rinvenuto un fucile da caccia calibro 20, tipo doppietta, risultato non denunciato. Per questo è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria la madre del giovane, una 54enne. La donna ha riferito che l’arma, appartenuta ai genitori, era stata rinvenuta tempo addietro senza che venisse mai regolarizzata. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla detenzione.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.