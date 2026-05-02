Casarano, scooter in fiamme sotto un porticato. Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Intervento notturno per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, chiamati a domare un incendio scoppiato nel centro abitato di Casarano. Erano circa le 00:49 quando una squadra è partita alla volta di via Palla a seguito di numerose segnalazioni che indicavano un veicolo in fiamme.

L’incendio ha interessato uno scooter che si trovava parcheggiato all’interno di un porticato di uno stabile residenziale. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno avvolto completamente il mezzo, sprigionando una densa colonna di fumo nero.

Oltre alla distruzione del ciclomotore, il calore e i fumi della combustione hanno causato danni strutturali superficiali al vano del porticato con l’annerimento delle pareti e del soffitto e il distacco di parti di intonaco dall’intradosso del solaio a causa dello shock termico.

I Caschi Rossi giunti da Gallipoli hanno lavorato tempestivamente per circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme potessero propagarsi agli appartamenti sovrastanti o ad altri veicoli vicini. Dopo aver estinto l’incendio, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, verificando la stabilità delle porzioni di intonaco pericolanti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta natura del rogo.