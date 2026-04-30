Casalabate, lavoro nero nel settore ristorazione. Guardia di Finanza propone la sospensione di due attività

Prosegue senza sosta l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al lavoro sommerso e alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari della Sezione Operativa Navale di Otranto, coordinati dal Reparto Aeronavale di Bari, hanno condotto una operazione ispettiva presso la marina di Casalabate, focalizzandosi sul settore della ristorazione.

Durante l’accesso ispettivo in due esercizi pubblici della zona, le Fiamme Gialle hanno identificato complessivamente 17 lavoratori. Gli accertamenti hanno fatto emergere uno scenario di irregolarità. 8 lavoratori erano “in nero“, totalmente privi di copertura previdenziale e assicurativa e altri 3 lavoratori in posizione irregolare, per i quali sono state riscontrate anomalie nella gestione del rapporto d’impiego.

In virtù delle norme vigenti, che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora la quota di personale non in regola superi il 10% della forza lavoro presente sul posto, i finanzieri hanno inoltrato la proposta di chiusura per entrambi i locali.

Sotto il profilo amministrativo, le multe complessive oscillano tra un minimo di 16mila euro e un massimo di 94mila euro, a seconda della gravità e della reiterazione delle violazioni.