Lecce in lutto, addio a Ernesto Mola, il medico prestato alla politica e all’impegno civile

La città di Lecce piange la scomparsa di Ernesto Mola. Il medico, da poco in pensione, si è spento all’età di 73 annia causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi. La notizia ha scosso profondamente il capoluogo salentino, dove Mola era conosciuto e apprezzato non solo per le sue doti professionali, ma per un profondo e instancabile senso civico.

Ernesto Mola ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella sanità locale. Tuttavia, la sua vocazione non si esauriva tra le mura di uno studio medico Mola ha saputo coniugare la professione medica con una passione politica, intesa come servizio alla collettività e tutela dei diritti dei cittadini.

Il suo impegno si è distinto per una costante attenzione al territorio e per la promozione di battaglie sociali volte al miglioramento della qualità della vita dei leccesi.

“Oggi siamo affranti, la comunità di Lecce Città Pubblica è profondamente addolorata per la scomparsa di Ernesto Mola un uomo perbene, un medico stimato da tutti, un cittadino appassionato che ha improntato la sua vita all’impegno pubblico per la comunità”. Poi, la nota prosegue ricordando come “Ernesto è stato un riferimento sicuro nelle battaglie per l’etica pubblica e la buona politica, un pilastro della nostra comunità”, fanno sapere dal Movimento politico “Lecce Città Pubblica”, di cui Mola era esponente. .

Il legame con la politica attiva si era consolidato durante l’amministrazione guidata da Carlo Salvemini. In quegli anni, Mola aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale e Presidente della commissione Mobilità

Nel 2024, aveva scelto di rimettersi in gioco candidandosi nuovamente con la lista “Lecce Città Pubblica”.