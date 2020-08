Tricase e le sue marine, una sosta nei luoghi dello Spirito

Ci sono luoghi che non sono fatti per essere raccontati, ma per essere visitati. Uno di questi è Tricase Porto. Si tratta di una marina incastonata sulla splendida costa del sud del Salento, a pochi kilometri da Santa Maria di Leuca, dove si trova uno dei mari più belli della Puglia. La scogliera frastagliata e aspra è un posto strategico per i pescatori che con la canna intendono trascorrere qualche ora a contatto con la natura. Gli amanti del mare sanno che quel tratto è pescoso perché esposto alle correnti da sud e da nord.

Tricase Porto non è l’unica marina di Tricase, l’altra località particolarmente apprezzata è Marina Serra, dalla quale si domina un paesaggio incantevole e profondo fino a Punta Mucurune a Castro Marina. Tappa obbligatoria la piscina naturale e Grotta del Monaco.

Il fascino sofisticato del borgo di Tricase

Non solo mare (o marine). Tricase è nota per le sue magnifiche e sontuose ville che dominano la costa dall’alto e costituisce una preziosa roccaforte enogastronomica con i suoi ottimi ristoranti sul mare. Tricase è talmente bella, con il suo centro storico, la piazza su cui si affaccia palazzo Gallone e le chiese-gioiello, che il cinema l’ha chiesta spesso in prestito. Tanti i set allestiti nei suoi angoli più suggestivi, uno dei primi fu “Il giudice Mastrangelo”, la fiction con Diego Abatantuono.

Incontri con la storia sulla strada per il Porto

La strada che dalla città conduce al Porto è costellata da tappe ricche di fascino, dove la fantasia si incontra e si perde nella storia. Come la chiesa della Madonna di Costantinopoli conosciuta anche come Chiesa dei Diavoli, perché secondo la leggenda fu costruita dai demoni in una sola notte per una scommessa tra il committente, il marchese di San Martino e appunto il diavolo.

O la Quercia vallonea dei Cento Cavalieri, nome che si è guadagnato ospitando sotto la sua chioma Federico II e il suo esercito.