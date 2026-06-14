Se chiedete a un salentino qual è il miglior modo per mangiare un pasticciotto, preparatevi a una risposta immediata. Anzi, due risposte completamente diverse. Perché quando si parla del dolce simbolo del Salento non esistono mezze misure: da una parte c’è chi sostiene che il pasticciotto vada mangiato rigorosamente caldo, appena sfornato quando la crema è ancora morbida e la frolla sprigiona tutto il suo profumo e, dall’altra, chi invece non rinuncerebbe mai a gustarlo freddo, magari qualche ora dopo l’acquisto.

Ma chi ha ragione in questa discussione destinata a non finire mai? Un po’ come accade quando si parla di mare Adriatico o mare Ionio, oppure quando ci si interroga su quale sia il simbolo più autentico dello street food salentino tra puccia e frisella. Non esiste una risposta definitiva e forse è proprio questo il bello.

Il pasticciotto: molto più di un semplice dolce

Prima di affrontare il grande dibattito, bisogna capire una cosa. In Salento il pasticciotto non è soltanto un dolce. È un rito, una tradizione. È il profumo che invade le strade ancora silenziose nelle prime ore del mattino. È uno di quei sapori che, dopo una vacanza nel Salento, si cercano invano una volta tornati a casa.

È la scusa perfetta per fermarsi a prendere un caffè. È un’abitudine che accompagna generazioni di salentini. Per molti la giornata inizia proprio così: un caffè, in estate in ghiaccio con il latte di mandorla e un pasticciotto consumati al banco della pasticceria, spesso ancora fumante.

La sua ricetta è semplice solo in apparenza: un guscio di pasta frolla che racchiude un cuore di crema pasticcera. Pochi ingredienti che, messi insieme, hanno dato vita a uno dei simboli gastronomici più amati della Puglia. E proprio perché è così importante, ogni dettaglio conta. Compresa la temperatura. E forse è proprio per questo che sulla sua degustazione ognuno ha una teoria tutta sua.

Team caldo: “Il vero pasticciotto si mangia appena sfornato”

Per molti salentini non esiste alcuna discussione. Il pasticciotto deve essere caldo. Anzi, caldissimo. Appena uscita dal forno, la pasta frolla sprigiona tutto il suo profumo, la crema è morbida e avvolgente e ogni morso regala quel contrasto perfetto che ha reso celebre questo dolce. Secondo i sostenitori del “team caldo”, aspettare troppo significa perdere parte dell’esperienza.

È come mangiare una pizza quando si è raffreddata. Buona, certo. Ma non la stessa cosa. Non è raro vedere persone entrare in pasticceria e chiedere immediatamente: “Ce ne sono appena sfornati?”. Per loro la risposta può cambiare completamente la giornata.

Team freddo: “Aspettate prima di giudicare”

Poi c’è l’altra fazione. Meno rumorosa, ma altrettanto convinta. Chi preferisce il pasticciotto freddo sostiene che il riposo permetta ai sapori di amalgamarsi meglio.

La crema diventa più compatta. La pasta frolla acquista consistenza, meno fragile ma più armoniosa. Il gusto risulta più equilibrato. Alcuni arrivano addirittura a dire che il giorno dopo sia ancora migliore. Un’affermazione che per i sostenitori del pasticciotto caldo sfiora l’eresia gastronomica.

Eppure sono in tanti a pensarla così. Soprattutto chi ama gustarlo con calma, magari durante una pausa pomeridiana o come dessert dopo cena.

Il segreto non è la temperatura

Forse il punto non è stabilire chi abbia ragione. Forse il vero segreto del pasticciotto è un altro. Che sia caldo o freddo, questo dolce continua a rappresentare un pezzo di storia salentina. È uno di quei sapori che raccontano il territorio meglio di molte parole. Forse la verità è che non esiste una risposta giusta.

Per qualcuno il pasticciotto perfetto è quello mangiato all’alba, prima di andare al mare. Per altri è quello condiviso con gli amici durante una passeggiata nel centro storico. Per qualcuno ha il sapore delle domeniche in famiglia. Per altri quello delle vacanze estive.

Un morso che sa di colazioni lente, di giornate trascorse tra mare e passeggiate nei centri storici.

E forse è proprio questa la sua forza. Mettere tutti d’accordo pur continuando a dividere le opinioni. Ogni anno migliaia di turisti arrivano nel Salento e si trovano davanti allo stesso dilemma.

Assaggiano il primo pasticciotto caldo e pensano di aver trovato la risposta definitiva.

Poi ne provano uno freddo.

E i dubbi ricominciano.

E voi da che parte state?

Meglio il pasticciotto caldo, appena sfornato e ancora fumante, oppure freddo, con la crema più compatta e i sapori ben assestati?

Scrivetelo nei commenti e raccontateci come lo mangiate: la sfida tra Team Caldo e Team Freddo è ufficialmente aperta.