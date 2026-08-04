La situazione all’interno della Casa Circondariale di Lecce ha raggiunto il livello di guardia. A lanciare l’allarme è Ruggiero Damato, segretario regionale del sindacato di Polizia Penitenziaria CNPP SPP Puglia, che accende i riflettori su una crisi strutturale e organizzativa che rischia di compromettere la sicurezza dell’intero istituto penitenziario.

Catena di Comando a Rischio: Vertici azzerati in pochi mesi

Il primo punto critico evidenziato dalla sigla sindacale riguarda la totale instabilità della gestione operativa dell’istituto salentino:

Comandante Titolare: Il mandato è in imminente scadenza.

Il mandato è in imminente scadenza. Vice Comandante: Prossimo alla messa in quiescenza (pensionamento).

Senza una guida stabile e continuativa, la gestione quotidiana di una struttura complessa come quella di Lecce rischia di finire in stallo proprio in un momento di forte tensione interna.

Carenza di Organico: Mancano oltre 150 Agenti

A rendere il quadro ancora più drammatico è il grave deficit di personale di Polizia Penitenziaria. “Mancano oltre 150 unità nel solo ruolo di agenti ed assistenti,” sottolinea Damato.

Una voragine nell’organico che costringe il personale in servizio a turni stremanti per garantire le attività minime. Questa situazione, sommata al cronico sovraffollamento della struttura, genera continue criticità legate all’ordine pubblico, alla sicurezza interna e all’incolumità stessa degli agenti e dei detenuti.

L’Appello del CNPP SPP: “Servono interventi immediati”

Di fronte a questa emergenza, il sindacato chiede un’inversione di rotta immediata, senza attendere i tempi burocratici autunnali.

Le richieste del sindacato: