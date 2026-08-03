

​Si rinnova anche quest’anno un appuntamento diventato tradizione e punto di riferimento per il territorio salentino: il 24 agosto 2026, a partire dalle ore 19:00, la splendida cornice della Tenuta Lucagiovanni a Scorrano ospiterà la serata speciale promossa da ‘Alessandra x le Donne’ – Le Ali di Ale, l’associazione nata in memoria di Alessandra Peluso.

​Un appuntamento giunto alla sua nona edizione, che unisce un dibattito istituzionale e scientifico di alto livello a una cena di beneficenza rivolta al sostegno concreto dei pazienti e delle loro famiglie.

​La Tavola Rotonda: “La Sanità Pugliese ad un bivio”

​La prima parte della serata (ore 19.00) vedrà protagonista la 9ª edizione della Tavola Rotonda, un appuntamento di confronto e riflessione su un tema cruciale su cui l’associazione dibatte da ben quattro anni: “La Sanità Pugliese ad un bivio: i rischi per i pazienti e le azioni in campo”.

​In un momento storico in cui le criticità del sistema sanitario sono ormai evidenti e complesse, l’incontro intende sollecitare analisi trasparenti sulle difficoltà in atto, fare il punto sulle azioni intraprese e rendere pazienti e caregiver sempre più consapevoli dell’impatto concreto nel loro percorso di cura.

​La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Antonietta Aiello, Rettrice dell’Università del Salento, a conferma del forte legame tra l’associazione e l’ateneo salentino nel segno della ricerca e della formazione.

​I lavori, moderati dalla nota scrittrice e giornalista Antonella Boralevi, vedranno la partecipazione di illustri relatori del panorama politico, manageriale e medico:

​Ospite d’onore: Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute;

​Donato Pentassuglia, Assessore alla Sanità della Regione Puglia;

​Giuseppe Accogli, già CEO di Chiesi Group e Partner di Archimed Fund;

​Gianluca Capochiani, Direttore Generale dell’ASL di Lecce;

​Claudio Stefanazzi e Saverio Congedo, Deputati della Repubblica Italiana;

​Emiliano Tamburini, Direttore UOC Oncologia dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase;

​Ugo De Giorgi, Direttore UOC Oncologia dell’Ospedale Fazzi di Lecce e Professore Associato UniSalento.

​Focus sulla spesa farmaceutica e cena di beneficenza

​A partire dalle ore 21.00, durante la tradizionale Cena di Beneficenza Annuale, l’attenzione si sposterà su un focus di grande attualità: le problematiche della spesa farmaceutica, una delle voci di costo che incide maggiormente sul deficit finanziario regionale. Su questo tema interverrà la Dott.ssa Giusi Ferraro, Direttrice UOC Farmacia dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase, che dialogherà insieme al Sottosegretario Gemmato e a Giuseppe Accogli, oltre al contributo dei numerosi medici e specialisti presenti.

​Il ricavato della cena (contributo a persona € 120,00) sarà interamente destinato a finanziare e far crescere la web-app dell’associazione (www.oncologiapuglia.it), concepita tre anni fa in collaborazione con UniSalento e l’ASL Lecce. La piattaforma rappresenta un faro per pazienti e caregiver, fornendo contenuti informativi e podcast rapidi ed efficaci curati direttamente dagli specialisti (oncologi, nutrizionisti, farmacisti, ginecologi, fisiatri). Dopo la prima integrazione con l’Ospedale di Tricase, a partire da settembre 2026 prenderà il via la collaborazione strategica anche con l’Ospedale Fazzi di Lecce.

​I prossimi appuntamenti in cantiere

​L’evento del 24 agosto farà da apripista ad altre due importanti iniziative a Tricase presso la Sala del Trono del Castello:

​20 Settembre 2026: presentazione dettagliata della web-app e della squadra di specialisti che la cura.

​2 – 3 Ottobre 2026: convegno sui tumori gastrointestinali sostenuto dall’associazione e organizzato dai Dott.ri Tamburini e Viola, con la partecipazione dei più eminenti oncologi e chirurghi di fama internazionale.

​Info e Contatti per partecipare

​Per contribuire e prenotare la propria partecipazione alla serata del 24 agosto presso la Tenuta Lucagiovanni:

​Donazione/Contributo: € 120,00 a persona (Iban indicato nelle comunicazioni ufficiali dell’associazione).

​Telefono: +39 335 8271985 / +39 348 9910269

​E-mail: [email protected];

​Sito Web & App: www.oncologiapuglia.it.