Una settimana di intensi controlli sul territorio salentino ha visto la Polizia di Stato impegnata in un’ampia operazione di prevenzione e contrasto alla criminalità. Nella settimana compresa tra il 27 luglio e il 2 agosto, su disposizione del Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, è stato attuato un generale rafforzamento delle misure di vigilanza in tutto il territorio provinciale.

L’intervento ha visto la sinergia tra i diversi settori operativi e info-investigativi, concentrandosi in particolare nelle aree considerate maggiormente a rischio o ad alta densità criminale. Il bilancio complessivo dell’attività conta 3.977 persone identificate e 1.653 veicoli controllati.

Maxi pattugliamenti sul litorale e operazione ad “alto impatto” a Monteroni

I servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica hanno interessato sia i centri urbani sia le principali località balneari del Salento. Le verifiche capillari si sono concentrate nelle marine di Nardò, Copertino, Porto Cesareo, Gallipoli, oltre che nel capoluogo leccese e nelle frazioni marine di San Cataldo, Frigole e Casalabate.

A Monteroni di Lecce, in adempimento a quanto stabilito in sede di Prefettura, è stato coordinato un servizio straordinario ad “alto impatto”, con il coinvolgimento congiunto di tutte le Forze di Polizia. Le operazioni si sono avvalse del supporto fondamentale degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, impiegati nei diversi posti di blocco e controllo lungo le arterie viarie principali.

Sul fronte dei controlli amministrativi gestiti dalla Questura e dai Commissariati competenti, a Casalabate è stato notificato un invito a presentarsi presso gli uffici della Divisione Polizia Amministrativa alla titolare di un esercizio commerciale, per procedere a ulteriori verifiche sulla documentazione dell’attività.

Tensione a Lecce: 47enne bloccato dalle Volanti prima di autolesionarsi

Nel corso delle attività svolte a Lecce, il 30 luglio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, nei confronti di un uomo di 47 anni residente in città, già agli arresti domiciliari.

Alla notifica del provvedimento presso la propria abitazione al quarto piano, l’uomo ha dato vita a violente escandescenze, muovendosi in modo convulso verso le finestre e tentando di colpirsi al braccio con una forchetta. Il tempestivo e lucido intervento dei poliziotti ha consentito di bonificare l’ambiente da oggetti pericolosi e di bloccare l’uomo in totale sicurezza, evitando conseguenze fisiche. Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce.

Tentato omicidio a Gallipoli: arrestata 50enne per accoltellamento

Nelle prime ore del mattino del 2 agosto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli sono intervenuti intorno alle 3:30 a seguito della segnalazione di un uomo ferito gravemente all’addome con un coltello.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno prestato primo soccorso alla vittima, poi trasportata d’urgenza in ospedale dal 118 (non in pericolo di vita). Le indagini immediate, condotte tramite rilievi e testimonianze, hanno permesso di risalire all’aggressore: una donna di 50 anni del posto, già nota alle forze dell’ordine.

La cinquantenne si era rifugiata nella propria abitazione a breve distanza dal luogo del delitto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento e il sequestro dell’arma utilizzata, un coltello subacqueo di 18 centimetri. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita dall’ennesima pretesa di denaro avanzata dalla donna per l’acquisto di alcol e stupefacenti. La 50enne è stata tratta in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e porto abusivo di arma e condotta in carcere a Lecce.

I provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari non implicano la responsabilità penale degli indagati, i quali sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dei diritti delle persone sottoposte ad indagini.