Un’atmosfera di profonda serenità ha fatto da cornice, la scorsa settimana, a una giornata davvero speciale tenutasi presso “La Terrazza – Tutti al mare” di San Foca. La struttura, cuore pulsante del progetto “IO POSSO”, da ormai nove anni rappresenta un punto di riferimento di rilevanza nazionale e internazionale per l’accessibilità balneare. La sua missione rimane quella di garantire alle persone con disabilità gravi e bisogni complessi la possibilità di vivere il mare e fare il bagno in totale sicurezza.

Il Ruolo Fondamentale della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro

L’accesso in acqua e la sicurezza degli ospiti sono garantiti da attrezzature all’avanguardia e dalla presenza costante degli assistenti bagnanti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e della Questura di Lecce, tutti muniti di apposito brevetto di salvataggio.

A rendere ancora più memorabile l’evento è stata l’esibizione dei giovani atleti della Sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi. Guidati dal Maestro Massimiliano Martina, poliziotto in forza alla Questura di Brindisi, i ragazzi si sono esibiti in una straordinaria dimostrazione di Taekwondo. L’entusiasmo e l’abilità dei giovani atleti hanno conquistato tutti i presenti, che al termine dello spettacolo si sono trattenuti a lungo a conversare con loro.

Un “Posto del Cuore” Che Supera i Confini Nazionali

La spiaggia “IO POSSO” si riconferma ogni anno una meta capace di travalicare i confini italiani. Tra il pubblico dell’evento si contavano infatti visitatori giunti da ogni parte d’Italia e dall’estero, come una famiglia arrivata direttamente dalla Germania per fruire della struttura.

Dalle testimonianze toccanti raccolte durante la giornata emerge il forte legame emotivo che unisce gli ospiti a questo luogo, descritto da molti come un vero e proprio “posto del cuore”. Oltre alla bellezza del mare salentino, a fare la differenza è l’accoglienza: un clima fatto di vicinanza, empatia, amicizia e autentico calore umano.

Inclusione e Solidarietà: L’Iniziativa di “Amici dello Zio”

La giornata ha visto anche il coinvolgimento attivo dei ragazzi dell’associazione “Amici dello Zio”, realtà salentina attiva nell’inclusione lavorativa di persone con diverse fragilità.

I giovani si sono spesi in una speciale raccolta fondi a sostegno del lido “IO POSSO”, proponendo ai presenti un originale “Panettone estivo” servito con gelato a fronte di una donazione. A rendere la distribuzione ancora più allegra e festosa ci ha pensato un simpatico Babbo Natale in perfetta tenuta estiva, regalando sorrisi a grandi e piccini e chiudendo in allegria una giornata all’insegna dell’integrazione e della comunità.