Un tragico sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 222, nel tratto che collega Racale alla marina di Torre Suda. Nel violento impatto tra due autovetture è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 19 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Lo scontro sulla SP 222 e l’intervento dei soccorsi

L’incidente ha visto coinvolte una Opel Agila, condotta dal giovane 19enne originario di Taviano, e una Volvo guidata da un uomo di 55 anni. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, i due veicoli sono entrati in collisione lungo l’arteria provinciale.

Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure sul posto e stabilizzare i feriti.

Trasferimento d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce

Le condizioni del conducente 19enne sono apparse subito critiche al personale di soccorso, che ne ha disposto il trasporto immediato in codice rosso presso il Trauma Center dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il giovane si trova ora sotto stretta osservazione medica con prognosi riservata.

Nello stesso nosocomio leccese è stato accompagnato anche il conducente della Volvo, l’uomo di 55 anni, entrato in struttura in codice giallo per le lesioni riportate, giunte comunque di minore entità rispetto a quelle del ragazzo.

I rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Sul luogo dello scontro sono giunti i carabinieri della compagnia locale per eseguire i rilievi tecnici ed effettuare la gestione del traffico veicolare. Spetterà ai militari dell’Arma ricostruire l’esatta dinamica del pluri-incidente, verificare la velocità dei mezzi ed accertare eventuali responsabilità a carico dei soggetti coinvolti.