Titolo SEO (H1): Birra & Sound 2026 a Galatina: Sud Sound System stasera, Tonino Carotone domani e oltre 100 etichette

Sottotitolo (H2): Affluenza da record per la ventesima edizione del festival salentino: guida completa a concerti, spillatura d’eccellenza, birre internazionali e potenziamento dei trasporti.

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Meta descrizione: Birra & Sound 2026 a Galatina entra nel vivo: stasera il concerto dei Sud Sound System, domani Tonino Carotone. Scopri il programma, le birre in degustazione e il servizio navette potenziato.

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Birra & Sound 2026 a Galatina: Sud Sound System stasera, Tonino Carotone domani e oltre 100 etichette

Dopo l’eccezionale successo delle prime due serate, segnate da un’affluenza di pubblico che ha superato ogni più rosea previsione, Birra & Sound 2026 entra nel vivo della sua ventesima edizione presso il quartiere fieristico di Galatina. Il festival vive oggi la sua terza serata, mentre cresce già l’attesa per la quarta giornata di domani. L’edizione del ventennale conferma la manifestazione tra i principali eventi estivi del Mezzogiorno, capace di integrare grande musica dal vivo, cultura brassicola d’eccellenza e un’organizzazione sempre più attenta alla gestione dei servizi per il pubblico.

Il programma dei concerti: stasera i Sud Sound System, domani Tonino Carotone

La proposta artistica del festival propone due degli appuntamenti più attesi dell’intera programmazione estiva salentina:

Terza Serata (Oggi): Il palco principale ospita il ritorno a casa dei Sud Sound System & Bag a Riddim Band , storici ambasciatori del Salento nel mondo. Dai primi passi negli anni Novanta ai successi internazionali, la formazione pioniera del reggae e della dancehall italiana farà ripercorrere i brani che hanno segnato intere generazioni. Ad aprire la serata saranno gli Alta Frequenza , con uno show incentrato sulle grandi hit della musica italiana riarrangiate in chiave contemporanea.

Il palco principale ospita il ritorno a casa dei , storici ambasciatori del Salento nel mondo. Dai primi passi negli anni Novanta ai successi internazionali, la formazione pioniera del reggae e della dancehall italiana farà ripercorrere i brani che hanno segnato intere generazioni. Ad aprire la serata saranno gli , con uno show incentrato sulle grandi hit della musica italiana riarrangiate in chiave contemporanea. Quarta Serata (Domani): Protagonista sul palco sarà l’ospite internazionale Tonino Carotone. Il cantautore italo-spagnolo, affermatosi a livello globale con brani iconici come Me cago en el amor, proporrà il suo repertorio caratterizzato da sonorità latine, attitudine bohémien e contaminazioni artistiche. L’apertura del concerto è affidata a Raffaella Live & Band, con una performance tra intensità melodica ed energia rock.

Cultura brassicola e offerta d’eccellenza: oltre 100 etichette al festival

Nel ventesimo anniversario della rassegna, la birra si conferma il cuore identitario dell’evento attraverso un percorso che unisce qualità, formazione, tradizione e sostenibilità.

Spillatura professionale e catena del freddo

A fronte di un pubblico sempre più competente, l’organizzazione ha rafforzato gli investimenti sulla formazione del personale di banco. Gli operatori dedicati alla spillatura sono formati per garantire la corretta gestione degli impianti, il rispetto scrupoloso della catena del freddo e un versamento a regola d’arte, a dimostrazione di come la resa del prodotto dipenda direttamente dalle competenze di chi lo serve.

Le aree degustazione: produzioni italiane ed estere

L’itinerario brassicola offre una panoramica sulle migliori produzioni nazionali e internazionali:

Filiera Agricola Italiana: In collaborazione con il Consorzio di Promozione e Tutela della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola, viene valorizzato il tracciato della birra a partire dalle coltivazioni autoctone di orzo e luppolo, evidenziando tracciabilità e sostenibilità.

In collaborazione con il Consorzio di Promozione e Tutela della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola, viene valorizzato il tracciato della birra a partire dalle coltivazioni autoctone di orzo e luppolo, evidenziando tracciabilità e sostenibilità. Birrifici Artigianali: Presenti le realtà italiane WAR, Birrificio dei Castelli, Cane di Guerra, Rurale, Mastio, Birra Salento, L’Olmaia e Officine Birrai, affiancate dai marchi tedeschi Krombacher e Maisel.

Presenti le realtà italiane WAR, Birrificio dei Castelli, Cane di Guerra, Rurale, Mastio, Birra Salento, L’Olmaia e Officine Birrai, affiancate dai marchi tedeschi Krombacher e Maisel. Tradizione e Spillatura da Botte: Spazio a Tennent’s (Lager ed Extra IPA), ai marchi irlandesi Guinness, Guinness IPA, Harp e Harp Strong, oltre all’area speciale Augustiner , dove alcune referenze vengono spillate direttamente da botti a caduta e servite in boccali di vetro.

Spazio a Tennent’s (Lager ed Extra IPA), ai marchi irlandesi Guinness, Guinness IPA, Harp e Harp Strong, oltre all’area speciale , dove alcune referenze vengono spillate direttamente da botti a caduta e servite in boccali di vetro. Selezione Internazionale e AB InBev: Degustazioni di marchi globali tra cui Corona, Franziskaner, Jupiler, Peroni, Raffo, Raffo Grezza, Nastro Azzurro, Tennent’s Super e specialità brassicole della Repubblica Ceca.

Degustazioni di marchi globali tra cui Corona, Franziskaner, Jupiler, Peroni, Raffo, Raffo Grezza, Nastro Azzurro, Tennent’s Super e specialità brassicole della Repubblica Ceca. Resilienza e Valore Sociale: Tra le presenze di rilievo figura Obolon, storico birrificio ucraino che prosegue la produzione a tutela della propria identità produttiva nonostante il contesto bellico.

Parcheggi e viabilità: potenziato il servizio navette a Galatina

Per gestire i flussi dei visitatori diretti al quartiere fieristico di Galatina, l’organizzazione ha predisposto un piano logistico dedicato: