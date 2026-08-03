È stato pubblicato il consueto report settimanale sulle offerte di lavoro dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, che evidenzia un panorama occupazionale particolarmente dinamico nel territorio salentino. Sono complessivamente 301 le posizioni aperte, distribuite all’interno di 164 annunci di impiego che spaziano dall’edilizia ai servizi, fino al turismo e all’innovazione digitale.

I settori con più offerte di lavoro a Lecce e provincia

Il mercato del lavoro locale vede in primo piano il comparto costruzioni e installazione impianti, che si conferma il vero e proprio traino dell’occupazione salentina con ben 86 posizioni aperte.

Seguono a breve distanza:

Turismo, ristorazione e food delivery: 55 opportunità lavorative

55 opportunità lavorative Commercio: 33 posizioni disponibili

33 posizioni disponibili Settore amministrativo e informatico: 20 posizioni

20 posizioni Industria del legno: 20 posizioni

20 posizioni Sanità, servizi alla persona e farmaceutico: 15 opportunità

15 opportunità Telecomunicazioni: 11 posizioni

11 posizioni Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10 disponibilità

10 disponibilità Industria metalmeccanica: 9 offerte

9 offerte Riparazione veicoli e trasporti: 9 offerte

9 offerte Agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente: 8 opportunità

8 opportunità Pulizie e multiservizi: 6 posizioni

6 posizioni Pedagogico e istruzione: 3 disponibilità

3 disponibilità Bellezza e benessere: 2 posizioni aperte

Collocamento Mirato, Tirocini e Mobilità Europea (EURES)

Particolare attenzione è riservata all’inclusione lavorativa. Per il Collocamento Mirato, il bollettino dell’Ambito di Lecce segnala:

3 posizioni destinate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99);

destinate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99); 11 posizioni riservate alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).

Completano il quadro 10 offerte dedicate a tirocini formativi e diverse opportunità di lavoro e formazione all’estero promosse attraverso la rete EURES, la piattaforma che agevola la mobilità professionale transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea.

Elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O.: come segnalare la propria disponibilità

Resta sempre attiva la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori:

Agricoltura

Giornalismo e comunicazione

Turismo

Socio-sanitario e lavoro di cura

Aderire agli elenchi consente ai lavoratori di manifestare la propria immediata disponibilità affinché il profilo professionale venga direttamente segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione avviene tramite form online dedicato: Compila il modulo Pr.O.N.T.O. I.D.O..

Avviso Pubblico: Iscrizione all’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari

Promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia in collaborazione con ARPAL Puglia e finanziato tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, è sempre aperto l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia.

Questa misura strategica intende potenziare i servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro a supporto delle famiglie residenti sul territorio. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di mettere a disposizione la propria candidatura per l’assistenza ad anziani non autosufficienti o persone con disabilità (senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto ad un’assunzione automatica).

Requisiti di accesso per l’Elenco Assistenti Familiari:

Maggiore età e residenza o domicilio in Regione Puglia; Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica alla mansione; Assenza di condanne penali o carichi pendenti; Per i cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

Come presentare domanda: La richiesta e la documentazione allegata possono essere inviate telematicamente compilando il modulo online dedicato oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego competente per territorio. Per consultare il testo integrale dell’Avviso e la modulistica è possibile accedere al link ufficiale: Avviso Assistenti Familiari Regione Puglia.

Come candidarsi alle offerte ARPAL Puglia

Tutte le ricerche di personale gestite da ARPAL Puglia garantiscono la parità di trattamento nel rispetto del d.lgs. 198/2006 e sono aperte a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.

Per consultare il dettaglio dei singoli annunci e inviare la propria candidatura, è necessario collegarsi direttamente al portale Lavoro per Te Puglia.