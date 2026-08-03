Di A.C.

Rischia il processo, il giovane, “pizzicato” nel gennaio scorso, con l’hashish nascosto nelle sigarette, mentre era in giro con la bicicletta.

Nei confronti di S. S., 30enne di Novoli, c’è la richiesta di rinvio a giudizio del pm Donatina Buffelli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’udienza preliminare si svolgerà il 16 novembre davanti al gup Angelo Zizzari. L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Rondine, potrà chiedere un rito alternativo.

Il 26 gennaio scorso, intorno alle 14.50, i carabinieri sezione radiomobile di Campi Salentina fermarono il 30enne per un controllo. Nella tasca del giubbotto, nascosti in un pacchetto di sigarette, furono rinvenuti quattro involucri di hashish. Poi la perquisizione venne estesa da Campi a Novoli, dove il 30enne risiede. In casa, spuntarono un panetto da 80 grammi e un bilancino. Così per S.S. scattarono gli arresti domiciliari. La misura cautelare venne poi revocata dal gip ed il giovane si trova tuttora a piede libero. In occasione dell’interrogatorio di convalida, S.S. si era avvalso della facoltà di non rispondere.