Quando si parla di fotovoltaico industriale, l’attenzione si concentra spesso sulle caratteristiche dell’impianto o sul risparmio in bolletta. In realtà, una delle decisioni più importanti riguarda la modalità con cui un’azienda sceglie di realizzare il progetto. Oggi, infatti, esistono formule diverse che consentono di accedere ai benefici dell’energia solare con livelli di investimento e gestione differenti.

Tra queste figura il noleggio operativo, soluzione che permette di installare un impianto senza acquistarlo immediatamente, distribuendo il costo attraverso un canone. SENEC, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, parte del Gruppo tedesco EnBW, propone questa formula insieme ad altre opzioni dedicate al settore commerciale e industriale, accompagnando ogni impresa nella scelta dell’opzione più adatta.

Perché sempre più aziende valutano formule alternative all’acquisto?

La decisione di installare un impianto fotovoltaico si inserisce spesso all’interno di una strategia più ampia di efficientamento energetico e ottimizzazione dei costi. In questo contesto, oltre ai benefici legati all’autoproduzione di energia, assumono un ruolo importante anche le modalità con cui il progetto viene finanziato e gestito.

La possibilità di distribuire la spesa nel tempo, preservare la capacità di investimento o semplificare la gestione dell’impianto porta molte aziende a valutare formule diverse dall’acquisto. La scelta dipende da fattori come gli obiettivi economici, il profilo dei consumi e la pianificazione finanziaria dell’impresa, che possono rendere una soluzione più adatta di un’altra.

Come funziona il noleggio operativo?

Il noleggio operativo consente alle aziende di utilizzare un impianto fotovoltaico senza acquistarlo direttamente, attraverso il pagamento di un canone periodico per tutta la durata del contratto. In questo modo è possibile beneficiare dell’energia prodotta senza sostenere l’investimento iniziale richiesto dall’acquisto.

Nel caso della proposta SENEC, il servizio comprende la progettazione, l’installazione e la manutenzione dell’impianto, permettendo all’azienda di affidare a un unico interlocutore tutte le principali fasi del progetto. Al termine del contratto, è inoltre prevista la possibilità di acquistare l’impianto a un valore residuo, continuando a utilizzarlo anche negli anni successivi.

Quali vantaggi offre questa formula?

Oltre agli aspetti legati alla gestione dell’investimento, il noleggio operativo può offrire una serie di benefici che rispondono alle esigenze di molte aziende, sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo:

Nessun investimento iniziale , poiché l’impianto viene utilizzato attraverso il pagamento di un canone periodico.

, poiché l’impianto viene utilizzato attraverso il pagamento di un canone periodico. Canone fisso e interamente deducibile ai fini IRES e IRAP , che favorisce una pianificazione più prevedibile dei costi.

, che favorisce una pianificazione più prevedibile dei costi. Manutenzione inclusa , senza la necessità di gestire direttamente gli interventi sull’impianto.

, senza la necessità di gestire direttamente gli interventi sull’impianto. Risparmio in bolletta fin dai primi mesi , grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta.

, grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta. Possibilità di acquistare l’impianto al termine del contratto, continuando a utilizzarlo anche dopo la conclusione del periodo di noleggio.

Come valutare se il noleggio operativo è adatto alla propria azienda?

Non tutte le imprese hanno le stesse esigenze, per questo la scelta del noleggio operativo dovrebbe partire da un’analisi delle caratteristiche del progetto e degli obiettivi aziendali. Oltre ai consumi energetici e agli spazi disponibili per l’installazione dell’impianto, è utile considerare anche il modo in cui si desidera gestire l’investimento nel tempo.

Tra gli aspetti da valutare rientrano, ad esempio, la disponibilità di capitale da destinare al progetto, l’interesse a distribuire la spesa attraverso un canone periodico, la durata dell’accordo e l’eventuale volontà di acquistare l’impianto al termine del contratto. Anche il profilo dei consumi e le prospettive di crescita dell’azienda possono influire sulla scelta della soluzione più adatta.

Un esempio concreto per comprendere il noleggio operativo

Per comprendere meglio gli effetti del noleggio operativo, possiamo prendere come riferimento l’esempio di un’azienda con un fabbisogno energetico di circa 625.000 kWh all’anno, che sceglie di installare un impianto fotovoltaico da 250 kWp.

Anziché sostenere un investimento iniziale di circa 220.000 € per l’acquisto dell’impianto, l’azienda accede alla soluzione attraverso un canone periodico. Secondo le stime elaborate da SENEC, considerando il risparmio generato dall’autoconsumo e i ricavi derivanti dall’energia immessa in rete, il beneficio economico complessivo può superare i 900.000 € nell’arco di vent’anni.

Naturalmente, si tratta di una simulazione: il risultato dipende da fattori come i consumi, la configurazione dell’impianto e le condizioni contrattuali. L’esempio mostra comunque come il noleggio operativo possa rappresentare una soluzione interessante per le aziende che desiderano distribuire la spesa nel tempo senza rinunciare ai vantaggi del fotovoltaico.

SENEC: competenze e servizi per i progetti fotovoltaici industriali

Ogni progetto fotovoltaico nasce da esigenze diverse. C’è chi punta a ridurre i costi energetici senza sostenere un investimento iniziale, chi desidera pianificare la spesa attraverso un canone periodico e chi, invece, preferisce essere fin da subito proprietario dell’impianto. Individuare la soluzione più adatta significa valutare attentamente il contesto aziendale prima ancora della tecnologia.

Per rispondere a queste esigenze, SENEC sviluppa progetti fotovoltaici su misura per il settore commerciale e industriale, mettendo a disposizione competenze tecniche, finanziarie e progettuali.

L’azienda segue direttamente tutte le fasi del percorso, dalla consulenza iniziale alla realizzazione dell’impianto, fino ai servizi di gestione e manutenzione, offrendo un supporto continuativo anche negli aspetti amministrativi e contrattuali.

Accanto al noleggio operativo, infine, il portfolio SENEC comprende anche Corporate PPA, impianti fotovoltaici di proprietà e Comunità Energetiche Rinnovabili, oltre alle soluzioni riservate al settore privato, così da offrire alle imprese diverse modalità di accesso al fotovoltaico in funzione delle rispettive esigenze.

About SENEC

SENEC Italia Srl, con sede a Bari e Milano, è la divisione italiana di SENEC GmbH, società del Gruppo energetico tedesco EnBW – Energie Baden-Württemberg AG. Attiva nel mercato italiano delle energie rinnovabili, offre soluzioni fotovoltaiche complete per privati e aziende, dai mini-impianti da balcone ai sistemi residenziali con accumulo, fino agli impianti industriali in modalità PPA, noleggio operativo e Comunità Energetiche Rinnovabili, con oltre 100.000 clienti soddisfatti e un network di installatori certificati su tutto il territorio nazionale.