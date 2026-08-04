I dodici comuni del Gal Terra d’Arneo insieme per preparare una svolta per il territorio , mettendo a punto un vero e proprio modello di sviluppo turistico per le comunità locali.



Diretto da Giosuè Olla e presieduto da Cosimo Durante, con una squadra agguerrita e professionale alle spalle il Gal Terra d’Arneo non si fa attendere e lancia la sua nuova sfida dopo anni vissuti sulla linea di frontiera della promozione del territorio, della gestione di risorse fondamentali e della tutela del patrimonio rurale a 360 gradi.



È proprio il presidente del Gal che ha voluto rappresentare l’idea innovativa che si cela dietro ai nuovi bandi messi a disposizione dal nuovo programma regionale.



Si tratta di un’azione multi-intervento per startup non agricole e investimenti non agricoli in aree rurali.



“È una programmazione dal basso che potremmo definire di prossimità per tutte quelle comunità che hanno guardato al Gal in questi anni e che dal Gal hanno avuto nuova linfa per sviluppare idee imprenditoriali e per recuperare pezzi strategici del patrimonio materiale ed immateriale del territorio di riferimento.” Così Cosimo Durante nel tour promosso dal dal 24 luglio al 7 agosto sta provando a ridefinire il bisogno di una programmazione consapevole, attenta alle reali necessità dei borghi e dei nostri paesi. Grandi centri, località marittime e paesi legati alla loro storia e alla loro tradizione che vogliono guardare al futuro con speranza e lungimiranza .



Il primo incontro si è svolto a Galatone, l’ultimo sarà a Guagnano, un percorso a tappe che ha consentito e consentirà di apprezzare luoghi strategici del nostro territorio nei centri storici a volte sconosciuti ma che nascondono bellezze di primo ordine, che proprio il Gal ha contribuito a riportare alla luce, anzi a nuova vita.



Le spese ammissibili si riferiscono a opere edili per il miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti. Acquisto di hardware e software e sviluppo di programmi informatici per la realizzazione di siti internet.



L’aiuto economico arriva fino a 68mila euro per progetto. L’area geografica degli interventi ammessi è quella dei dodici comuni del Gal Terra d’Arneo e cioè Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo Salice Salentino e Veglie.