Nell’ambito dell’attività di monitoraggio disposta e coordinata a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha intensificato le attività di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Lecce. L’operazione ad alto impatto è stata intrapresa con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e prevenire fenomeni di illegalità negli snodi del trasporto pubblico.

I servizi straordinari, pianificati dal Compartimento Polfer per la Puglia, la Basilicata e il Molise con sede a Bari, hanno interessato a 360 gradi i punti nevralgici dello scalo leccese: dall’ingresso principale alla biglietteria, fino alle banchine dei binari, al deposito bagagli, all’area commerciale e ai sottopassaggi.

Un’azione congiunta sul territorio

Le operazioni sul campo sono state condotte dal personale del Posto Polfer di Lecce e della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Brindisi. L’intervento ha visto la collaborazione sinergica delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera e del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) di Lecce, operanti in concorso con la locale Questura per garantire una presenza capillare e dissuasiva.

I risultati dell’operazione: identificazioni, droga e reati gravi

Attraverso l’ausilio di apparecchiature metal detector e moderne tecnologie di verifica, le forze dell’ordine hanno identificato centinaia di persone e setacciato i relativi bagagli. Nel corso delle verifiche sono state controllate decine di cittadini stranieri, accertando per uno di essi l’ingresso e il soggiorno irregolare sul territorio nazionale; un uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e un altro individuo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale.

Verifiche sul trasporto merci e passeggeri

Il raggio d’azione dei controlli non si è limitato alle sole banchine ferroviarie. La Polizia di Stato ha esteso le verifiche all’esterno dello scalo, sottoponendo ad accertamento numerosi veicoli adibiti al servizio di Noleggio con Conducente (NCC) per riscontrare la piena regolarità delle autorizzazioni e del servizio svolto.

L’attività ad alto impatto non si ferma qui: la Polfer ha già confermato che gli interventi di vigilanza straordinaria proseguiranno nei prossimi giorni ed estenderanno il proprio raggio d’azione alle altre stazioni ferroviarie ricadenti nel territorio di competenza compartimentale.