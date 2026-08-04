Il ventesimo Birra e Sound Beer Festival continua a regalare emozioni e si prepara a vivere un’altra serata ad altissimo tasso di energia. Mercoledì 5 agosto l’area fieristica di Galatina (Le) accoglierà una delle band più amate della scena salentina: gli Après La Classe, protagonisti di un concerto che promette di trasformare il pubblico in una grande danza collettiva.

Una scarica di adrenalina pura attraverserà il palco con uno spettacolo che fonde ska, rock ed elettronica con tutti i successi che hanno reso la band un punto di riferimento della musica italiana, da Mammalitaliani ai brani che da anni fanno cantare intere generazioni.

A seguire, quando la notte entrerà nel vivo, l’area si trasformerà in un gigantesco club a cielo aperto con KAWABONGA, il format simbolo dell’estate salentina: dance, house, elettronica, effetti speciali e gadget per un coinvolgimento totale. Atteso inoltre per la serata il ritorno di Tonino Carotone, per la seconda volta ospite del festival.

Enogastronomia: Oltre 200 Birre e la Novità della “Birra al Pasticciotto”

Il Birra e Sound conferma anche la sua forte vocazione gastronomica. L’area food propone specialità da tutta Italia, garantendo un’ampia offerta inclusiva con piatti dedicati a esigenze alimentari specifiche, intolleranze e opzioni vegane.

Sul fronte brassicolo, le oltre 200 tipologie di birra disponibili offrono un viaggio tra tradizione e innovazione. Tra le novità più curiose dell’edizione 2026 spicca la birra al pasticciotto, nata per celebrare simbolicamente l’unione tra Leverano e Galatina. Non mancano birre gluten-free e una selezione di birre analcoliche.

Servizi Digitali e Inclusività (AbilFEST)

Per vivere l’evento in modo semplice e sicuro, sono attivi diversi servizi digitali tramite il sito ufficiale e l’app del festival:

Ordini Fast: Consultazione info e prenotazione rapida di cibo e bevande.

Consultazione info e prenotazione rapida di cibo e bevande. Cashless: Pagamento digitale integrato anche per i parcheggi.

Pagamento digitale integrato anche per i parcheggi. AbilFEST: Servizi accessori dedicati a garantire un’esperienza accessibile e inclusiva alle persone con disabilità.

Un Festival Internazionale: La Filiera Brassica Italiana

Da domani il festival rafforzerà la propria dimensione internazionale. Il Consorzio Birra Italiana, in collaborazione con Agenzia ICE, darà il via al percorso dedicato all’internazionalizzazione della birra artigianale da filiera agricola.

Nelle giornate del 5 e 6 agosto, una delegazione di circa quindici buyer provenienti da Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Belgio e Croazia sarà ospite del festival nell’ambito del programma “Craft Beer Farmed in Italy”, giunto alla sua quarta tappa del progetto 2026. Un’iniziativa chiave per valorizzare i produttori italiani e spalancare le porte ai mercati esteri.