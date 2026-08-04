Prosegue a ritmo serrato l’attività della Polizia di Stato nella provincia di Lecce per il contrasto alla criminalità e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nell’ambito delle ultime istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine, il Questore dr. Giampietro Lionetti ha firmato quattro misure di prevenzione personali nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti pericolosi o responsabili di reati sul territorio salentino.

Avviso orale e divieto d’armi a Palmariggi

Un avviso orale, scaturito da una proposta della Compagnia dei Carabinieri di Maglie, è stato notificato a un 38enne di Palmariggi. L’uomo, giudicato socialmente pericoloso, vanta un curriculum penale con precedenti per ricettazione in concorso; detenzione illecita di sostanze stupefacenti; detenzione illegale di armi ed evasione

Solito frequentare pregiudicati e già noto per l’uso personale di droga, il 38enne è stato anche colpito dal divieto per tre anni di possedere o utilizzare qualsiasi tipo di arma, inclusi strumenti o giocattoli in grado di nebulizzare sostanze irritanti.

Foglio di via obbligatorio da Otranto per furto aggravato

Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Otranto per due anni è stato notificato a un 22enne residente a Foggia.

L’atto è il risultato di un’attività investigativa del Commissariato di P.S. di Otranto. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti hanno identificato il giovane come responsabile (insieme ad alcuni complici) di un furto aggravato commesso nell’agosto 2025 all’interno di un supermercato del posto, dal quale si era allontanato dopo aver nascosto della merce negli abiti per non pagarla.

Aggressione in discoteca: foglio di via da Gallipoli

Il Commissariato di P.S. di Gallipoli ha denunciato in stato di libertà un 22enne leccese per lesioni personali aggravate e minacce gravi. A suo carico il Questore ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno a Gallipoli per tre anni.

Il fatto risale al luglio 2026, quando il giovane, individuato tramite i filmati di sorveglianza di una discoteca gallipolina, ha partecipato a un’aggressione fisica e verbale ai danni di un gruppo di turisti, provocando a un minorenne lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Scippo nel locale da ballo: scatta il DACUR (Daspo Urbano)

L’ultimo provvedimento riguarda un 22enne residente ad Ercolano, bloccato dalle Volanti del Commissariato di Gallipoli all’interno di un locale da ballo subito dopo aver strappato una catenina dal collo di un cliente. Costretto a restituire la refurtiva e denunciato per furto con strappo, il giovane è stato raggiunto da un DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) della durata di un anno e sei mesi.

La misura vieta tassativamente al giovane di accedere e stazionare all’interno di locali pubblici; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e discoteche e sale da ballo

Il divieto è valido su tutto il territorio comunale di Gallipoli, a conferma della linea di tolleranza zero adottata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nella movida salentina.