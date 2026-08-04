Una mattinata di vacanza e relax trasformata in tragedia sul litorale del Salento. Nella tarda mattinata di oggi, lungo il tratto di costa che collega la località di Fontanelle a Torre Mozza, un’anziana donna residente in provincia di Milano ha perso la vita dopo essersi trovata in grave difficoltà mentre faceva il bagno.

L’allarme è scattato intorno alle 11:00 nei pressi del bacino di Rottacapozza. La turista era entrata in acqua per refrigerarsi quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe accusato un improvviso e violento malore che le ha impedito di ritornare a riva.

L’intervento dei bagnanti e i soccorsi

A rendersi conto della drammaticità della situazione sono stati alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia. Notando il corpo della donna in difficoltà, diverse persone si sono coperte di coraggio e si sono precipitate in acqua, raggiungendo la turista e trascinandola a fatica sulla battigia.

Immediatamente sono scattate le prime manovre di rianimazione cardio-polmonare da parte dei presenti, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

L’arrivo del 118

Sul posto è giunta in pochi minuti un’équipe sanitaria del 118. I sanitari hanno preso in carico la donna e tentato a lungo di rianimarla applicando i protocolli d’emergenza. Nonostante i prolungati ed disperati tentativi di far ripartire il cuore dell’anziana, i medici hanno dovuto alla fine arrendersi e constatare il decesso.

La salma è stata messa a disposizione delle autorità competenti per i rilievi di rito e per accertare con precisione la natura del malore che è risultato fatale.