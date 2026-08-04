L’Ortopedia della ASL Lecce compie un importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica applicata alla chirurgia ortopedica. Presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce è stato infatti eseguito con successo il primo intervento di protesi totale di ginocchio con assistenza robotica.

L’operazione è stata realizzata dall’équipe diretta dal Prof. Giuseppe Rollo, Direttore del Reparto di Ortopedia, e composta dai medici Jacopo Conteduca, Luigi Valentino e Igor Rausa. L’intervento ha impiegato una tecnologia di ultimissima generazione in grado di migliorare la precisione dell’atto chirurgico e personalizzare il trattamento in base alle specifiche caratteristiche anatomiche di ciascun paziente.

Chirurgia robotica e personalizzazione del trattamento

L’assistenza robotica non sostituisce l’esperienza e le competenze dell’équipe operatoria, ma rappresenta un supporto fondamentale per eseguire interventi sempre più precisi, riproducibili e su misura.

Durante la procedura, il sistema robotico assiste il chirurgo nelle fasi più delicate dell’operazione, consentendo di posizionare la protesi con precisione millimetrica; ottenere un migliore allineamento dell’impianto e garantire una maggiore stabilità del ginocchio e un movimento più naturale dell’articolazione.

Benefici per i pazienti e recupero post-operatorio

I vantaggi di questo approccio innovativo trovano immediata conferma anche nel decorso post-operatorio. La paziente sottoposta all’intervento è stata mobilizzata e rimessa in piedi già il giorno successivo all’operazione, avviando precocemente il percorso di riabilitazione.

La chirurgia robotica per la protesi totale di ginocchio è particolarmente indicata per i pazienti affetti da artrosi avanzata, nei quali il dolore cronico, la limitazione funzionale e la deformità articolare rendono necessario l’impianto protesico.

Le dichiarazioni dei vertici ASL Lecce

“Questo intervento rappresenta un importante traguardo per la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini e potenzia l’offerta ortopedica dell’ASL Lecce. È il risultato di un percorso di crescita professionale dell’équipe ortopedica, fondato sulla ricerca e sulla formazione continua. L’obiettivo della Direzione Strategica è continuare a investire in tecnologie avanzate ed efficienza organizzativa, affinché l’innovazione in sanità si traduca in una presa in carico sempre più qualificata con migliori esiti clinici“, ha dichiarato Maria Nacci, Direttore Sanitario ASL Lecce.