Il Salento punta al Premio Campiello, Alessandra Politi in corsa con “Non si comanda il perdono”

Il panorama letterario salentino volge lo sguardo con trepidazione verso il Nord. Il prossimo 29 maggio, a Padova, la Giuria dei Letterati del Premio Campiello si riunirà per selezionare i cinque finalisti della 64ª edizione, uno dei riconoscimenti più autorevoli e ambiti del panorama culturale italiano. Tra le opere ufficialmente in gara spicca il nuovo romanzo di Alessandra Politi, “Non si comanda il perdono”, edito da Kimerik.

La partecipazione al Campiello rappresenta un traguardo significativo per l’autrice, originaria di Ruffano. La candidatura conferma la maturità artistica di Politi e la qualità del lavoro svolto dalla casa editrice Kimerik, capace di portare un’opera di profonda introspezione all’attenzione della critica nazionale. Il percorso verso la finalissima di Venezia, prevista per il 3 ottobre, entra ora nella sua fase più calda e decisiva.

Con questa nuova fatica letteraria, Alessandra Politi si addentra con delicatezza e fermezza in un tema universale e complesso: la gestione del dolore. Il romanzo esplora quel confine sottile in cui la sofferenza smette di essere un evento subìto per trasformarsi in una ricerca attiva di senso.

L’autrice scava nelle pieghe della coscienza, rifiutando risposte preconfezionate e ponendo, invece, domande necessarie sulla natura dei legami umani. “Il perdono è un’arte, s’impara ma non si comanda – scrive Politi – E come tutto ciò che non si può comandare, non può essere né un obbligo morale né una scelta, ma diventa un dono del tempo e dell’elaborazione.”

Alessandra Politi si conferma una voce autentica, capace di trasformare l’introspezione individuale in una narrazione corale. In “Non si comanda il perdono”, l’autrice sfida la rigidità dei sentimenti imposti, rivendicando la libertà emotiva di ogni individuo.

Il perdono viene descritto come un processo lento, che “ha bisogno dei suoi inverni, dei suoi silenzi e, a volte, del diritto di non avvenire”. Una riflessione potente che intercetta il gusto di un pubblico sempre più alla ricerca di verità psicologica e profondità narrativa.