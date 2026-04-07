Il Colore della Luce, Athos Faccincani incanta Lecce

Dall’11 al 19 aprile 2026, il cuore pulsante di Lecce si accende di una nuova energia cromatica. Gli spazi evocativi dell’Ex Conservatorio di Sant’Anna ospiteranno la mostra personale del Maestro Athos Faccincani, tra i più acclamati interpreti contemporanei della luce e del colore.

In una città dove la luce naturale scolpisce le eleganti architetture barocche e accarezza le calde facciate in pietra leccese, le opere di Faccincani instaurano un dialogo immediato e suggestivo con il territorio. La sua pittura, vibrante e materica, trasforma ogni pennellata in pura emozione: scorci mediterranei, marine luminose e giardini rigogliosi diventano finestre aperte su un mondo sospeso tra realtà e sogno.

La mostra propone un percorso immersivo nella ricerca artistica del Maestro. Per Faccincani, la luce non è un semplice elemento visivo, ma un vero e proprio linguaggio espressivo capace di raccontare la bellezza del mondo con una positività travolgente. L’esposizione invita lo spettatore a un’esperienza sensoriale unica, dove l’intensità dei pigmenti si fonde con l’atmosfera storica e raccolta dell’Ex Conservatorio.

Curata da Gianluigi Bettoni e patrocinata dal Comune di Lecce, l’esposizione si candida come uno degli appuntamenti di maggior rilievo del panorama culturale primaverile, capace di attrarre collezionisti, esperti e semplici appassionati. L’Ex Conservatorio di Sant’Anna si conferma così il luogo ideale per questo incontro tra spazio e arte, dove ogni opera diventa un invito alla contemplazione.