Il Colore della Luce, Athos Faccincani incanta Lecce

Dal 11 al 19 aprile 2026, le opere del Maestro del colore dialogano con il Barocco leccese negli spazi dell’Ex Conservatorio di Sant’Anna.

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Dall’11 al 19 aprile 2026, il cuore pulsante di Lecce si accende di una nuova energia cromatica. Gli spazi evocativi dell’Ex Conservatorio di Sant’Anna ospiteranno la mostra personale del Maestro Athos Faccincani, tra i più acclamati interpreti contemporanei della luce e del colore.

In una città dove la luce naturale scolpisce le eleganti architetture barocche e accarezza le calde facciate in pietra leccese, le opere di Faccincani instaurano un dialogo immediato e suggestivo con il territorio. La sua pittura, vibrante e materica, trasforma ogni pennellata in pura emozione: scorci mediterranei, marine luminose e giardini rigogliosi diventano finestre aperte su un mondo sospeso tra realtà e sogno.

La mostra propone un percorso immersivo nella ricerca artistica del Maestro. Per Faccincani, la luce non è un semplice elemento visivo, ma un vero e proprio linguaggio espressivo capace di raccontare la bellezza del mondo con una positività travolgente. L’esposizione invita lo spettatore a un’esperienza sensoriale unica, dove l’intensità dei pigmenti si fonde con l’atmosfera storica e raccolta dell’Ex Conservatorio.

Curata da Gianluigi Bettoni e patrocinata dal Comune di Lecce, l’esposizione si candida come uno degli appuntamenti di maggior rilievo del panorama culturale primaverile, capace di attrarre collezionisti, esperti e semplici appassionati. L’Ex Conservatorio di Sant’Anna si conferma così il luogo ideale per questo incontro tra spazio e arte, dove ogni opera diventa un invito alla contemplazione.

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