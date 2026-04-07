Scacco Matto nel Salento, a Lecce il Campionato Provinciale Giovanile 2026

La “Regina” delle strategie torna protagonista nel capoluogo salentino. Domenica 26 aprile 2026, il salone parrocchiale di San Sabino ospiterà il Campionato Provinciale Giovanile di Lecce, un appuntamento cruciale per il panorama scacchistico locale e regionale.

L’evento è firmato da Lecce Scacchi ASD, la realtà emergente più dinamica del territorio, divenuta ormai un punto di riferimento assoluto per l’attività giovanile. In una sinergia vincente con la Parrocchia di San Sabino, l’associazione si prepara ad accogliere 80 ragazzi provenienti da ogni angolo del Salento.

Non sarà solo una domenica di gioco, ma una vera e propria arena competitiva. Il torneo è infatti valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali CIG U18 2026 e per le variazioni del punteggio ELO FIDE Rapid.

Il livello tecnico si preannuncia altissimo: tra le scacchiere siederanno atleti già affermati nel circuito nazionale e internazionale, inclusa la prestigiosa presenza di almeno una Campionessa Nazionale. In palio, oltre al pass per le finali, ci sono gli ambiti titoli di Campione e Campionessa Provinciale per le diverse fasce d’età.

La competizione si svolgerà sulla distanza di 5 turni con cadenza 20 minuti + 10 secondi di incremento a mossa.

Chiusura iscrizioni ore 10:00; inizio del primo turno ore 10:30. Il limite massimo è fissato a 80 iscritti. Data l’alta affluenza prevista, la priorità sarà garantita ai preiscritti.

Lecce Scacchi ASD invita tutti gli appassionati e le famiglie a partecipare a questa giornata di sport, logica e sana competizione, che conferma Lecce come polo d’eccellenza per la crescita delle nuove leve scacchistiche.