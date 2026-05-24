Poteva trasformarsi in tragedia il gravissimo incidente stradale verificatosi ieri sera, intorno alle 22.30, lungo la strada che collega Melissano a Casarano. Una Fiat Punto di colore grigio, con a bordo due giovani ragazze, è stata protagonista di una paurosa carambola che ha fatto temere il peggio, ma che si è conclusa, fortunatamente, senza conseguenze.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo viaggiava in direzione Casarano quando la conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. L’auto ha sbandato violentemente verso destra, uscendo fuori dalla carreggiata. A quel punto la vettura ha letteralmente “volato” per diversi metri, ribaltandosi più volte su se stessa prima di arrestare la sua corsa distruttiva.

L’impatto è stato talmente violento che entrambe le occupanti sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, venendo poi ritrovate dai soccorritori a terra, a poca distanza dalle lamiere accartocciate dell’auto.

L’arrivo dei soccorsi e la grande paura

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze del 118, provenienti da Nardò e Scorrano, insieme ai Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Le condizioni delle due ragazze sono apparse subito serie ma, per fortuna, non critiche.

Una delle giovani ha riportato la rottura di un braccio. L’amica ha subìto una dolorosa frattura alla spalla che le impediva parzialmente i movimenti.

Entrambe le malcapitate, comprensibilmente sotto shock per la dinamica dell’incidente, sono state stabilizzate sul posto, tranquillizzate dal personale sanitario e successivamente trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Momenti di tensione all’arrivo dei genitori. Sul luogo del sinistro sono accorsi anche i genitori delle due ragazze. Dopo i primi e drammatici momenti di pura angoscia nel vedere l’auto distrutta, i familiari hanno potuto parlare con le figlie, rassicurandole e constatando di persona che, malgrado la spaventosa dinamica del sinistro, nessuna delle due era in pericolo di vita.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Restano ancora al vaglio le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo.