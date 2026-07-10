Una serata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati ieri, 9 luglio 2026, in due distinti interventi di soccorso che hanno richiesto la massima tempestività per scongiurare conseguenze peggiori.

Incendio a Casarano: rogo in una abitazione

Il primo, e più critico, intervento è scattato intorno alle ore 22:50 a Casarano, in via Padre Angelo Pino. Una tettoia in legno, adiacente al garage di una residenza privata, è stata avvolta dalle fiamme.

L’incendio ha distrutto completamente la struttura in legno, arrecando ingenti danni alla struttura del garage. Grazie al rapido intervento dei pompieri, il rogo è stato circoscritto in breve tempo, evitando che le fiamme potessero estendersi all’interno dell’abitazione principale, mettendo così in salvo i residenti.

Rogo di rifiuti a Carmiano: intervento nei pressi del Parco William

Poco prima, alle ore 22:00, una squadra dei Vigili del Fuoco era già operativa nel comune di Carmiano. L’allarme riguardava un incendio che aveva colpito un consistente cumulo di masserizie abbandonate in un’area utilizzata abusivamente come discarica, nelle vicinanze del Parco William.

L’intervento è stato risolutivo: le fiamme sono state domate rapidamente, impedendo la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante e il rischio di ulteriori danni ambientali.

Sicurezza e ripristino delle aree

In entrambi i casi, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per la completa messa in sicurezza degli scenari. Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, sono state attivate le procedure per la segnalazione agli enti competenti, al fine di procedere con le verifiche del caso e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, specialmente per quanto riguarda l’area utilizzata come discarica abusiva a Carmiano.