Si è tenuta nei giorni scorsi, a Castro Marina, la solenne cerimonia di passaggio di testimone al comando dell’Ufficio Locale Marittimo. Il Primo Luogotenente Enrico Bidetti ha ufficialmente ceduto il comando al Capo di Seconda Classe Armando Mignola.

L’evento si è svolto alla presenza del Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, e del Sindaco di Castro, Luigi Coluccia. La partecipazione delle autorità civili e militari ha sottolineato la consolidata e proficua collaborazione tra la Guardia Costiera e l’Amministrazione comunale, un legame essenziale per la gestione di una località costiera di primaria importanza.

Un nuovo percorso per il Primo Luogotenente Bidetti

Dopo aver guidato con dedizione l’Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina, il Primo Luogotenente Enrico Bidetti si appresta ad affrontare un prestigioso incarico di elevata responsabilità. Sarà infatti impegnato nell’allestimento di un nuovo pattugliatore d’altura della Guardia Costiera Italiana. Si tratta di un’unità navale di ultima generazione, destinata a missioni internazionali, al controllo delle frontiere marittime e alle operazioni di soccorso in mare.

Il profilo del nuovo Comandante Armando Mignola

Il nuovo comandante, Capo di Seconda Classe Armando Mignola, arriva a Castro dopo una significativa esperienza maturata presso il 1° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda. La sua carriera è caratterizzata da un solido background operativo, avendo ricoperto il ruolo di capo equipaggio della motovedetta CP 862 e operando su unità SAR (Search and Rescue) e di Polizia Marittima. Mignola porta con sé un bagaglio di competenze specialistiche in ambito di tutela della vita umana in mare, vigilanza sulla pesca e protezione dell’ambiente marino.

Sicurezza e tutela del territorio

Durante la cerimonia, il confronto tra le autorità si è concentrato sulle priorità per il territorio di Castro. Il focus è rimasto fermo sulla sicurezza del porto e della navigazione, oltre alla fondamentale salvaguardia dell’ecosistema marino. Essendo Castro una meta turistica di grande richiamo e custode di un patrimonio naturale unico, il presidio della Guardia Costiera si conferma un pilastro imprescindibile per la comunità locale e per i numerosi fruitori del porto.