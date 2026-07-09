Con l’arrivo della bella stagione, l’estate salentina 2026 si prepara a entrare nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi per la valorizzazione del territorio. Il 10 e 11 luglio 2026, i riflessi dei riflettori si accenderanno nel cuore della provincia di Lecce per la seconda attesissima edizione di “Casarano in Festa”, una manifestazione a ingresso libero (con accesso principale da Via Roma) pronta ad animare, colorare e far ballare l’intero centro storico.

​L’iniziativa è interamente organizzata dalla Pro Loco Casarano con il patrocinio del Comune di Casarano. L’evento si propone come un vero e proprio viaggio immersivo nell’identità, nella storia e nel folklore locale: per due giorni, il borgo antico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto capace di coniugare enogastronomia d’eccellenza, artigianato, riscoperta culturale e la travolgente energia della musica popolare.

​Un viaggio tra i sapori del borgo e mercatini tradizionali

​A partire dalle ore 19.30, l’atmosfera si farà autentica e conviviale grazie all’allestimento del Mercatino dei prodotti tipici e della cucina locale. Le caratteristiche vie del borgo saranno inondate dai profumi e dai colori della tradizione culinaria salentina: stand enogastronomici, produttori e ristoratori locali proporranno imperdibili degustazioni, piatti tipici d’eccellenza (come le immancabili e dorate pittule o i saporiti panini con i pezzetti di cavallo) e specialità artigianali a chilometro zero, capaci di raccontare la storia del territorio attraverso il palato.

​Per gli amanti del collezionismo e della buona musica d’annata, una delle grandi attrazioni di quest’anno sarà il Mercatino del Vinile, un angolo nostalgico e affascinante dove perdersi tra storici 33 e 45 giri.

​Cultura, fotografia e percorsi storici

​”Casarano in Festa” non è solo sinonimo di svago, ma anche di profonda valorizzazione culturale. Durante le due serate, i visitatori avranno l’opportunità unica di partecipare a visite guidate nei Palazzi Storici della città e all’interno del suggestivo Museo del Contadino, un custode fondamentale della memoria rurale e delle radici comunitarie.

​A fare da cornice a questo viaggio nel tempo ci sarà anche la splendida mostra fotografica intitolata “Mercanti alle nostre fiere”, un reportage visivo ed emozionale dedicato ai volti, alle merci e alle tradizioni delle storiche fiere salentine di un tempo.

​La notte si accende a ritmo di Pizzica Salentina

​Il vero cuore pulsante del divertimento scatterà a partire dalle ore 22.00. Saranno due serate intense e travolgenti dedicate alla musica e agli spettacoli dal vivo. Il borgo antico risuonerà delle note ancestrali della Pizzica Salentina e dei balli popolari, indiscusso simbolo di energia, catarsi e partecipazione collettiva. Residenti, turisti e visitatori saranno guidati dal ritmo del tamburello in un clima di festa condivisa, unendo le generazioni in un unico grande cerchio di danza e allegria.

​L’invito è aperto a tutti: appuntamento il 10 e 11 luglio a Casarano per vivere un’esperienza autentica, sotto il cielo di una delle estati più vive del Salento.