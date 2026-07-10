All’alba, nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 soggetti (21 in carcere, 2 ai domiciliari). Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce, Dott.ssa Valeria Fedele, su richiesta della locale DDA, colpisce gli indiziati di far parte di due distinte associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti.

L’operazione “Whisper”: l’origine e il modus operandi

Il nome dell’operazione, “Whisper” (sussurro), descrive perfettamente la cautela con cui gli indagati comunicavano, parlando quasi sottovoce per eludere eventuali controlli. L’inchiesta nasce dagli sviluppi dell’indagine “URA” (condotta tra il 2021 e il 2022 dal Centro Operativo DIA di Bari con la collaborazione delle autorità albanesi S.P.A.K.), che aveva documentato un fiorente traffico di droga gestito da un’organizzazione albanese con base a Durazzo.

L’attività investigativa della DDA di Lecce, portata avanti dal 2022 al 2025, ha permesso di disarticolare due sodalizi criminali operanti rispettivamente nel leccese e nel brindisino (con epicentro a Oria).

Un business criminale strutturato

Le organizzazioni, dotate di armi da fuoco, gestivano l’importazione di cocaina, eroina, marijuana e hashish. Particolare rilievo ha assunto il metodo di trasporto: per la movimentazione dello stupefacente venivano impiegati donne, minori e corrieri su autobus di linea sulla rotta Italia-Albania.

Il gruppo di Oria: Gestito da un pregiudicato (coadiuvato da familiari come madre, compagna, zia e nipote), utilizzava officine e case di campagna come laboratori per il taglio e lo stoccaggio della droga, con un rapporto di taglio stimato di 1:6.

Gestito da un pregiudicato (coadiuvato da familiari come madre, compagna, zia e nipote), utilizzava officine e case di campagna come laboratori per il taglio e lo stoccaggio della droga, con un rapporto di taglio stimato di 1:6. Il gruppo leccese: Guidato da un noto pregiudicato locale – che impartiva ordini anche dal carcere tramite la moglie – si approvvigionava di eroina dall’Albania e di cocaina attraverso fornitori della ‘ndrangheta nel vibonese.

I sequestri e le prove del “libro mastro”

L’imponente mole di affari è stata documentata da numerosi sequestri: 58 kg di sostanze stupefacenti complessivi, laboratori attrezzati, presse idrauliche e pistole. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto nel telefono di una delle indagate la fotografia di un registro “a partita doppia” che rendicontava entrate per oltre 400.000 euro nel solo trimestre settembre-dicembre 2021.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza: il capo del gruppo oritano aveva persino tentato di installare telecamere dotate di SIM 4G per monitorare la Caserma dei Carabinieri di Oria.

Naturalmnete, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. L’operazione rappresenta un colpo durissimo alle consorterie criminali attive nel territorio, confermando l’impegno costante della DIA a tutela della legalità e dell’interesse nazionale.