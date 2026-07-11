Si è svolta nel clima di consueta solennità e spirito di servizio la cerimonia del “passaggio di consegne” al Rotary Club Lecce Sud, che segna l’avvio dell’anno rotariano 2026-2027. A guidare il prestigioso sodalizio per il nuovo mandato è Salvatore Spagnolo, Direttore Generale di Svic, azienda leader nel settore dell’informatica fondata nel 1982.

Il neo-presidente ha ricevuto il “martelletto” e il “collare”, simboli ufficiali della guida del Club, dalla presidente uscente, l’avvocato Donata Anna Perrone. L’evento si è tenuto alla presenza del Governatore uscente del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Antonio Bellisario Braia, e del nuovo Governatore, il leccese Antonio Livio Tarentini.

Il bilancio di Donata Anna Perrone: impegno tra Africa e Salento

Prima del passaggio di testimone, la presidente uscente ha tracciato un bilancio denso di risultati. Il Rotary Club Lecce Sud ha operato con successo su due fronti. progetti in Africa, in Zambia, è stato realizzato un opificio per la produzione di mattoni, migliorando le condizioni abitative locali. In Etiopia, l’impegno si è tradotto nell’apertura di un pozzo d’acqua potabile per 15.000 persone e nell’acquisto di un macchinario CBC per la diagnostica di malattie infettive presso l’Healthanna Center Ashirà e service locali, Tante le iniziative a impatto sul territorio salentino, tra cui “Chi ricerca trova…”, “Puer sapiens”, “Rotary to your job”, “Un albero per amico” e il progetto artistico “Toccare per Credere”, con il trasferimento delle opere dalle Mura Urbiche al MUST di Lecce.

Visione e Programma di Salvatore Spagnolo

Nella sua relazione programmatica, Salvatore Spagnolo ha posto l’accento sulla sinergia con il Distretto: “Siamo orgogliosi che il Governatore Tarentini provenga dal nostro Club. Saremo al suo fianco per sostenere l’attività al servizio dei 62 Club di Puglia e Basilicata”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Lavoreremo per concretizzare azioni rotariane nelle comunità vicine e lontane, puntando su collaborazioni con altri Club e sinergie intergenerazionali con Rotaract e Interact. Il dialogo con le istituzioni, la Chiesa, il mondo scolastico e imprenditoriale sarà fondamentale per generare cambiamenti duraturi”.

Il nuovo Direttivo 2026-2027

La squadra che affiancherà Spagnolo è così composta: Vice Presidente: Enza Pasqua; Segretario: Luca Sticchi; Segretario esecutivo: Benedetta Serio; Tesoriere: Maurizio De Pascalis; Prefetto: Milena Faggiano; Past President: Donata Anna Perrone; Presidente incoming: Anna Giannini; consiglieri: Vladimiro Dell’Anna, Alessandra Diodati, Francesco Occhinegro, Valerio Potì, Livio Cesare Ziani e Istruttore del Club: Giuseppe Garrisi.

Mezzo secolo di storia rotariana

La serata è stata arricchita dalla presentazione del volume “Una Storia Rotariana. Mezzo secolo di valori, azioni e amicizia” (Edizioni Grifo, 250 pagine). Il libro ripercorre i 50 anni di attività del club (1976-2026), documentando decenni di impegno civico e solidarietà. Il volume sarà presto protagonista di una presentazione ufficiale aperta a tutta la cittadinanza.

La cerimonia ha visto anche l’ingresso formale di due nuovi soci, il medico Angelo Tarentini e l’avvocato Anna Goncharova, confermando la vitalità e la crescita costante del Rotary Club Lecce Sud.