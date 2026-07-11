Momenti di apprensione nella notte a Ugento, dove un incendio ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Bologna. L’allarme è scattato intorno alle ore 02:30, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è giunta rapidamente una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, proveniente dal distaccamento di Gallipoli. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato due veicoli avvolti dalle fiamme.

L’azione del personale operativo è stata tempestiva e decisiva: le manovre di spegnimento hanno permesso di circoscrivere il rogo in breve tempo, evitando la propagazione delle fiamme ad altri mezzi o strutture vicine e mettendo in totale sicurezza l’area coinvolta, scongiurando così ulteriori pericoli per i residenti e per le proprietà limitrofe.

Indagini sulle cause

Una volta domato l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con i rilievi tecnici necessari per analizzare la dinamica dell’evento. Al momento, le cause dell’incendio restano da chiarire: sono in corso accertamenti per verificare la natura del rogo, che al momento non escludono alcuna pista.