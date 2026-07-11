Si è conclusa nel migliore dei modi la mobilitazione scattata ieri pomeriggio per la scomparsa di un anziano, ospite di una struttura assistenziale nel comune di Taviano.

La mobilitazione interforze

A seguito della denuncia di allontanamento, la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Alle ore 20:30, presso la Prefettura di Lecce, è stato convocato un tavolo tecnico d’emergenza per coordinare l’attivazione del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

L’operazione ha visto una sinergia tra diverse istituzioni e forze dell’ordine Vigili del Fuoco di Lecce, impiegato personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso), con il coordinamento del Funzionario di Servizio e del Capo Turno Provinciale; Forze dell’Ordine, fondamentale il supporto dei Carabinieri della Stazione di Taviano e della Polizia di Stato; soccorsi e volontari, attivi sul campo gli operatori della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile.

Il ritrovamento

Le attività di ricerca si sono concentrate per diverse ore tra il territorio di Taviano, quello limitrofo di Melissano e le zone rurali circostanti.

L’esito positivo è arrivato intorno alle 02:10 della notte, quando le squadre di ricerca hanno individuato l’uomo all’interno di un terreno agricolo nelle vicinanze del centro abitato. L’anziano, visibilmente scosso ma in condizioni di salute stabili, è stato immediatamente assistito sul posto dal personale sanitario presente. Successivamente, è stato trasportato presso l’Ospedale di Casarano per gli accertamenti medici necessari.

La brillante conclusione dell’operazione è stata resa possibile dall’immediato coordinamento tra la Prefettura e tutti gli enti coinvolti, dimostrando ancora una volta l’efficienza del protocollo provinciale di ricerca persone.