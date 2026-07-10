L’U.S. Lecce è pronto a rompere gli indugi. In vista della prossima stagione sportiva, il club salentino ha ufficializzato il programma del ritiro precampionato, che si svolgerà in Austria per consolidare la preparazione atletica e tattica.

La squadra giallorossa partirà per la sede del ritiro mercoledì 15 luglio e rimarrà al lavoro fino a sabato 1 agosto, sfruttando le strutture austriache per affinare i meccanismi di gioco. Sarà l’occasione per testare i nuovi innesti e rodare la rosa in vista dei primi impegni ufficiali.

Il programma completo delle amichevoli

Durante il ritiro, il Lecce sarà protagonista di un fitto calendario di test internazionali. Ecco nel dettaglio il programma dei match amichevoli previsti:

Haladás VSE – Lecce, il 19 luglio, alle ore 17:30 a Haladás Sportkomplexum, Szombathely (Ungheria);

Lecce – Politehnica Timișoara, il 22 luglio, alle 17:30, a C.S. Fürstenfeld (Austria)

Lecce – NK Istra, il 25 luglio, alle 17:30, a C.S. Fürstenfeld (Austria)

Il club ha inoltre comunicato che la sfida del 29 luglio rimane al momento in fase di definizione: ulteriori dettagli sull’avversario e sulla sede del match saranno resi noti prossimamente.