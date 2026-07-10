Cambio della guardia presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce. Il Tenente Gaia Frassati ha assunto ufficialmente l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, subentrando al Tenente Marta Maiorano. L’ufficiale uscente è stata chiamata a un nuovo e prestigioso incarico: assumerà, infatti, il comando della Compagnia di Cortina d’Ampezzo.

L’eredità del Tenente Marta Maiorano

Il Tenente Marta Maiorano lascia il capoluogo salentino dopo tre anni di intenso e proficuo servizio. Sotto la guida del Tenente Colonnello Cristiano Cocola, l’Ufficiale ha coordinato operazioni di rilievo, distinguendosi per i risultati conseguiti sia d’iniziativa che su delega della Procura della Repubblica di Lecce.

Il suo operato si è concentrato con successo su diversi fronti critici per la tutela della legalità economico-finanziaria come contrasto alla spesa pubblica illecita; lotta all’evasione fiscale e alle frodi e repressione dei fenomeni di contraffazione.

Il profilo del nuovo Comandante, Tenente Gaia Frassati

A raccogliere il testimone è il Tenente Gaia Frassati, 24 anni, originaria di Biella. La neo Comandante arriva al Reparto leccese dopo un solido percorso di formazione: laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo, ha frequentato l’Accademia del Corpo nel quinquennio 2021-2026, completando un iter accademico e professionale d’eccellenza.

L’augurio del Comandante Provinciale

Nel corso della cerimonia di passaggio di consegne, il Comandante Provinciale di Lecce, Generale di Brigata Stefano Ciotti, ha incontrato i due Ufficiali. Nel formulare i migliori auguri per i rispettivi nuovi incarichi, il Generale Ciotti ha sottolineato l’importanza di proseguire con dedizione l’attività operativa, ribadendo l’impegno costante del Corpo a presidio della legalità e a tutela degli interessi della collettività e dello Stato.