Una notte d’estate dove la creatività giovanile sposa la valorizzazione del territorio, trasformando il cuore pulsante di Tricase in una passerella d’eccezione. Sabato 11 luglio 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Pisanelli ospiterà l’edizione 2026 di «Dialoghi sotto le Stelle», l’atteso spettacolo di musica e moda promosso dall’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase e dal Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo.

​L’evento, pensato e voluto con lungimiranza dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Anna Lena Manca, rappresenta il culmine di un anno intenso di lavoro. Sarà un momento cruciale per presentare al territorio e alla cittadinanza non solo lo straordinario portfolio di iniziative poste in essere nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, ma anche per svelare in anteprima i progetti in cantiere per l’a.s. 2026-2027, tracciando le linee guida di un’offerta formativa sempre più integrata con le dinamiche locali.

​Il cuore della sfilata: la creatività dell’Indirizzo Moda

​Il fulcro visivo ed emozionale della serata sarà scandito da una serie di quadri moda e sfilate in passerella, interamente curate, ideate e realizzate dagli studenti dell’Indirizzo Moda dell’istituto. Gli abiti che sfileranno sotto il cielo stellato di Tricase testimoniano l’alto livello di competenze sartoriali, artigianali e concettuali acquisite dagli alunni, capaci di tradurre l’ispirazione artistica in creazioni tangibili di alta scuola.

​Ma non si tratterà soltanto di un momento estetico. Tra un cambio d’abito e un intermezzo musicale, il palco si trasformerà in un salotto culturale in cui si parlerà attivamente di istruzione, sviluppo locale, nuove professioni e opportunità di affermazione nel panorama salentino. Il tema centrale sarà un vero e proprio inno alla “restanza”: la scelta coraggiosa, consapevole e creativa dei giovani di rimanere, investire e realizzarsi in un Salento troppo spesso minacciato dal fenomeno dello spopolamento e della fuga dei cervelli.

​Ospiti d’eccezione ed eccellenze del fashion system

​A dare ulteriore prestigio alla manifestazione, oltre alla presenza di numerosi e autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni e della politica locale, ci saranno due ospiti d’eccezione, entrambi simboli di successo e determinazione nel fashion system. Sul palco di Piazza Pisanelli saliranno infatti Cristiano Accogli, noto stilista e fashion stylist, e Cecilia Masciali, stimata stilista e fashion designer. La loro partecipazione non è solo un omaggio alla serata, ma rappresenta una preziosa testimonianza e un modello ispirazionale per tutti gli studenti che sognano di intraprendere una carriera nel mondo della moda, dimostrando come la determinazione possa trasformare il talento in una solida realtà professionale.

​L’invito della comunità scolastica è esteso a tutta la cittadinanza, ai turisti e agli appassionati per vivere insieme una serata speciale all’insegna della festa, della condivisione e del futuro dei nostri giovani. Un appuntamento imperdibile per toccare con mano la bellezza che nasce sui banchi di scuola e si proietta sul territorio.