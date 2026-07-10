Una notte d’estate dove la creatività giovanile sposa la valorizzazione del territorio, trasformando il cuore pulsante di Tricase in una passerella d’eccezione. Sabato 11 luglio 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Pisanelli ospiterà l’edizione 2026 di «Dialoghi sotto le Stelle», l’atteso spettacolo di musica e moda promosso dall’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase e dal Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo.
L’evento, pensato e voluto con lungimiranza dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Anna Lena Manca, rappresenta il culmine di un anno intenso di lavoro. Sarà un momento cruciale per presentare al territorio e alla cittadinanza non solo lo straordinario portfolio di iniziative poste in essere nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, ma anche per svelare in anteprima i progetti in cantiere per l’a.s. 2026-2027, tracciando le linee guida di un’offerta formativa sempre più integrata con le dinamiche locali.
Il cuore della sfilata: la creatività dell’Indirizzo Moda
Il fulcro visivo ed emozionale della serata sarà scandito da una serie di quadri moda e sfilate in passerella, interamente curate, ideate e realizzate dagli studenti dell’Indirizzo Moda dell’istituto. Gli abiti che sfileranno sotto il cielo stellato di Tricase testimoniano l’alto livello di competenze sartoriali, artigianali e concettuali acquisite dagli alunni, capaci di tradurre l’ispirazione artistica in creazioni tangibili di alta scuola.
Ma non si tratterà soltanto di un momento estetico. Tra un cambio d’abito e un intermezzo musicale, il palco si trasformerà in un salotto culturale in cui si parlerà attivamente di istruzione, sviluppo locale, nuove professioni e opportunità di affermazione nel panorama salentino. Il tema centrale sarà un vero e proprio inno alla “restanza”: la scelta coraggiosa, consapevole e creativa dei giovani di rimanere, investire e realizzarsi in un Salento troppo spesso minacciato dal fenomeno dello spopolamento e della fuga dei cervelli.
Ospiti d’eccezione ed eccellenze del fashion system
A dare ulteriore prestigio alla manifestazione, oltre alla presenza di numerosi e autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni e della politica locale, ci saranno due ospiti d’eccezione, entrambi simboli di successo e determinazione nel fashion system. Sul palco di Piazza Pisanelli saliranno infatti Cristiano Accogli, noto stilista e fashion stylist, e Cecilia Masciali, stimata stilista e fashion designer. La loro partecipazione non è solo un omaggio alla serata, ma rappresenta una preziosa testimonianza e un modello ispirazionale per tutti gli studenti che sognano di intraprendere una carriera nel mondo della moda, dimostrando come la determinazione possa trasformare il talento in una solida realtà professionale.
L’invito della comunità scolastica è esteso a tutta la cittadinanza, ai turisti e agli appassionati per vivere insieme una serata speciale all’insegna della festa, della condivisione e del futuro dei nostri giovani. Un appuntamento imperdibile per toccare con mano la bellezza che nasce sui banchi di scuola e si proietta sul territorio.