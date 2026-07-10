Lecce cambia volto alla sua vita notturna. A partire da oggi, 10 luglio, entra ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento comunale per la vivibilità, l’igiene e il pubblico decoro. Si tratta di un modello innovativo pensato per bilanciare il diritto al divertimento con le esigenze di sicurezza, la tutela dei residenti e la valorizzazione delle attività economiche del territorio.

Un successo che parte dai numeri: 33 progetti già presentati

L’amministrazione comunale registra un primo, importante risultato ancor prima dell’avvio ufficiale. Grazie alla proficua collaborazione con Confcommercio, ben 32 operatori economici hanno presentato un progetto unitario per accedere alla “premialità” prevista dal Regolamento. A questi si aggiunge un ulteriore progetto individuale, mentre altre richieste sono attualmente in fase di istruttoria.

Cosa prevede la premialità? Gli esercenti che sottoscriveranno gli accordi con il Comune potranno beneficiare dell’estensione dell’orario di chiusura fino alle ore 3.00, a fronte dell’impegno concreto a garantire presenza di personale di sicurezza privata qualificato; stretto raccordo operativo con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine e rispetto rigoroso dei parametri di decoro urbano.

Il commento dell’Amministrazione

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha espresso grande soddisfazione per la risposta del tessuto imprenditoriale: “La partecipazione degli operatori è andata oltre ogni aspettativa. Abbiamo costruito un sistema che premia chi investe nella sicurezza e nella qualità. È il primo passo verso una movida moderna, responsabile e sostenibile”.

L’assessore alle Attività Produttive, Gabriella Margiotta, ha sottolineato lo sforzo corale degli uffici comunali per rendere operativa la misura in tempi record: “Stiamo lavorando senza sosta per completare le istruttorie. Il nostro obiettivo è permettere agli operatori in regola di beneficiare della premialità già a partire da questo fine settimana. Vogliamo una Lecce viva, ma ordinata e rispettosa dei cittadini”.

Verso una città più attrattiva e sicura

Al termine dell’iter di verifica — condotto dalla Polizia Locale d’intesa con la Questura — agli esercenti ammessi verrà rilasciata un’autorizzazione ufficiale, accompagnata da una vetrofania identificativa che ne certificherà l’adesione al nuovo modello di gestione.

Questa straordinaria adesione conferma come la strada del dialogo tra istituzioni e categorie produttive sia la chiave per trasformare la vivibilità urbana, coniugando sviluppo economico e qualità della vita nel cuore di Lecce.