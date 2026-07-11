Un ponte strategico tra la tutela dei consumatori e lo sviluppo in sicurezza delle imprese. Con questo ambizioso obiettivo la Camera Civile Salentina (aderente all’UNCC) ha ufficializzato la nascita del suo IX Dipartimento specialistico, interamente dedicato al Diritto del Turismo.

​L’importante novità è stata presentata nelle scorse ore a Lecce, nella cornice dello storico Palazzo De Pietro, in occasione dell’Assemblea annuale degli iscritti. Un appuntamento caratterizzato da una straordinaria partecipazione, aperto dalla manifesta soddisfazione del Presidente della Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei, che ha voluto sottolineare la crescita esponenziale – numerica e qualitativa – dell’associazione, da sempre guidata dai valori di coinvolgimento, apertura e inclusione.

​Il team e la vision: il legale come asset strategico

​Il neonato Dipartimento vede il coinvolgimento di professionisti stimati del foro locale: gli avvocati Grazia Valentina Picicco e Alessandro Calò, sotto il coordinamento dell’avvocato Cosimo Falangone.

​Il settore turistico rappresenta un ecosistema complesso, regolato da normative nazionali e sovranazionali in continua e rapidissima evoluzione. In questo contesto, l’idea di un Dipartimento Legale specializzato non risponde solo a una contingente esigenza giuridica, ma si configura come un vero e proprio asset strategico per il territorio. La sfida è superare la tradizionale visione del legale come mero “risolutore di problemi” a danno già subìto, posizionandosi invece come un hub di garanzia e affidabilità per due mondi strettamente interconnessi: i viaggiatori e le imprese.

​Un hub bilaterale: le due anime del Dipartimento

​Il Dipartimento si propone come partner attivo e centrale nella filiera del turismo organizzato, operando con una doppia anima:

​1. Lato consumatore: garanzia e tutela per i viaggiatori

​Affrontare un disservizio lontano da casa o veder sfumare le proprie vacanze rappresenta per il cittadino un forte disagio, sia materiale che emotivo. Il Dipartimento punta a fornire un’assistenza rapida, chiara e risolutiva per le diverse criticità del settore, tra cui:

​- Azioni di rimborso e compensazioni pecuniarie (es. ritardi aerei o cancellazioni);

​- Gestione dei contenziosi per smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli;

​-Ristoro dei danni materiali e morali (da “vacanza rovinata”);

​-Tutela rigorosa in caso di inadempimento totale o parziale dei pacchetti turistici.

​2. Lato operatori turistici: uno scudo per i professionisti della filiera

​Sul fronte aziendale, la neoformazione della Camera Civile Salentina si pone come consulente e scudo legale per agenzie di viaggi, tour operator, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (B&B, case-vacanza, affitti brevi). L’obiettivo è supportare gli imprenditori nella prevenzione del contenzioso e nella gestione corretta dei contratti, garantendo uno sviluppo del business in totale sicurezza.

​”Vogliamo creare un ponte essenziale tra la irrinunciabile tutela dei consumatori e il necessario sviluppo in sicurezza delle realtà imprenditoriali” – fanno sapere i componenti del Dipartimento.

​Con questa nuova iniziativa, la Camera Civile Salentina ribadisce la propria centralità nel tessuto sociale ed economico del Salento, intercettando una delle vocazioni principali del territorio e offrendo risposte concrete e specialistiche a cittadini e imprese.