Una mattinata come tante si è trasformata in un’operazione “lampo” dei Carabinieri di Corigliano d’Otranto che, in poco tempo, sono riusciti a recuperare un’auto rubata e ad arrestare, in flagranza di reato, il presunto autore del furto.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 11.00 di ieri, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Maglie ha diramato una segnalazione per il furto di un’utilitaria. Da quel momento è scattata la ricerca, prima cercando di “localizzare” il veicolo segnalato, e poi mandando sul territorio alcune pattuglie .

La svolta è arrivata lungo la Strada Statale 16, in direzione sud, dove i militari dell’arma hanno individuato l’auto rubata e sono riusciti a bloccarla. Alla guida si trovava un 28enne originario di Otranto, volto già noto alle forze dell’ordine, immediatamente fermato dai Carabinieri.

L’intervento rapido ha permesso non solo di interrompere la fuga, ma anche di restituire il veicolo al legittimo proprietario, un anziano cittadino, evitando ulteriori conseguenze legate al furto.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

L’operazione conferma ancora una volta l’efficacia del coordinamento tra Centrale Operativa e presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, che garantisce interventi tempestivi e una presenza costante a tutela della sicurezza pubblica.