Il Lecce batte il Genoa 1-1 e, anche se la Cremonese ne ha prese quattro dal Como, conquista il diritto a disputare il quinto Campionato di fila nel Massimo Torneo. Al “Via del Mare termina 1-0 per i giallorossi, con il gol nei primi minuti di gioco di Banda.

Dopo la vittoria vietata ai deboli di cuore di domenica sera contro il Sassuolo, grazie anche per quel pizzico di fortuna che li ha contraddistinti in questi ultimi quattro anni, nella serata di oggi è calato il sipario sul Campionato 2025/2026 dei giallorossi, con la sfida dello stadio “Via del Mare” che li ha visti opposti al Genoa.

La vittoria contro i ‘grifoni’, avrebbe voluto significare senza se e senza ma la quinta presenza consecutiva nel massimo torneo e, soprattutto riscrivere la storia del sodalizio salentino. Compito non facile visto che l’allenatore dei rassoblù aveva dichiarato che avrebbe giocato per portare a casa la vittoria, anche se ha aggiunto che non avrebbe voluto essere responsabile della retrocessione di alcuna squadra.

Mister Eusebio Di Francesco per l’appunat,eto finale ha schierato lo stesso undici visto all’opera contro i neroverdi, Ramadani, Pierotti e Banda non erano al top, ma hanno stretto i denti per essere della partita più importante della stagione. Nel ruolo di punta, confermatissimo Cheddira, con Stulic subentrato a partita in corso.

La formazione iniziale

IL Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Cheddira

Il primo tempo

Dopo una prima fase di studi al settimo i giallorossi passano in vantaggio.

Lecce in vantaggio

Lancio lungo per Cheddira, la punta italiana naturalizzata marocchina supera tutti, resiste alla carica di un difensore e si presenta solo davanti a Leali che respinge il tiro, la sfera arriva sui piedi di Banda, che controlla e con un tiro potente e centrale trafigge l’estremo dei “grifoni”.

Al 16mo slalom di Banda in area, tiro sul primo palo, ma il portiere respinge in corner, sulla battuta del tiro dalla bandierina, Sieber di testa manda a lato. Al 20mo Marcandalli di testa manda alto. Al 44mo il numero uno rossoblù respinge il tiro a giro del solito Banda.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con un cambio tra le loro file. Fuori Ngom e dentro Galdelman.

Al 17mo Genoa vicino al pari. Colombo ‘imbuca’ Masini che si presenta solo davanti a Falcone e tira a botta sicura, il capitano dei salentini, però, si oppone di piede. Al 23mo giallorossi a un ‘legno’ dal raddoppio. Slalom di Gallo in area e cross per Pierotti, che di testa colpisce il palo. Al 26mo Coulibaly manda alle stelle. al 32mo la punizione dal limite di Grossi colpisce la barriera e termina in calcio d’angolo.

La Cremonese ha perso in casa contro il Como e questo sarebbe bastato ai salentini per conquistare la salvezza, ma i giallorossi hanno voluto metterfci del loro e hanno sconfitto il Genoa, rendendo di fatto inutile, la vittoria dei lariani. La squadra di mister Di Francesco hanno approcciato al meglio la gara, andando in vantaggio dopo pochi minuti, controllando e andando vicini anche al raddoppio. Adesso, tempo di festaeggiare e iniziare a programmare la nuove staguone, nella speranza, però, di non compiere gli stessi errori.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 5 Siebert, 17 Veiga, 19 Banda (20 st N’Dri), 20 Ramadani (44 st Gaspar), 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (34 st Jean), 79 Ngom (1 st Gandelman), 99 Cheddira (34 st Stulic). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 4 Gaspar, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 16 Gandelman, 18 Jean, 22 Camarda, 28 Gorter, 36 Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa Cricket and Football Club: 1 Leali, 3 Martín (15 st Norton-Cuffy), 4 Amorim (Grossi), 13 Zätterström, 20 Sabelli (15 st Ouedraogo), 27 Marcandalli, 29 Colombo, 32 Frendrup ©, 34 Otoa, 73 Masini, 77 Ellertsson. A disposizione: 16 Bijlow, 39 Sommariva, 15 Norton-Cuffy, 19 Romano, 22 Vasquez, 71 Carbone, 74 Doucoure, 75 Lafont, 80 Grossi, 97 Spicuglia, 99 Ouedraogo. Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1 Assistenti: Giorgio Peretti sez. di Verona – Vito Mastrodonato sez. di Molfetta IV Ufficiale: Giuseppe Mucera sez. di Palermo VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

Marcatori: 7b pt Banda (L)

Note: ammoniti 45 pt Ramadani (L) 31 st Tiago Gabriel spettatori 27.825 incasso 450.803,01