Pasqua sicura nel Salento. Carabinieri in campo tra controlli stradali, elicotteri e ispezioni nelle RSA

Un dispositivo capillare per garantire una Pasqua serena a residenti e turisti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha messo in campo un’articolata operazione di controllo che ha interessato l’intero territorio salentino durante le festività.

Le operazioni, concentrate nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, hanno visto un impegno straordinario nelle località balneari come Gallipoli e Porto Cesareo, oltre che nei centri urbani interessati dalla “movida”. A supporto delle pattuglie a terra, è intervenuto il 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari-Palese, che ha sorvolato le principali arterie stradali per monitorare i flussi di traffico e prevenire criticità in tempo reale.

Non solo sicurezza stradale, ma anche tutela della salute. I militari del N.A.S. di Lecce, insieme ai Carabinieri della Stazione di Aradeo, hanno effettuato un’ispezione presso una RSA del basso Salento. L’attività si è conclusa con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria del legale rappresentante, un 54enne leccese. Le contestazioni riguardano carenze igienico-strutturali di alcuni locali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare. Oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 2.000 euro.

Sul fronte del contrasto alla guida pericolosa e all’uso di sostanze stupefacenti, i numeri descrivono un’attività intensa: 160 persone identificate e 130 veicoli controllati; 16 patenti ritirate complessivamente; 9 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza e 9 giovani segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacenti.

I controlli hanno riguardato anche numerosi locali pubblici, bar e ristoranti, per assicurare il rispetto delle normative vigenti. Il Comando Provinciale ha confermato che l’attenzione resterà alta anche nei prossimi giorni per garantire la serenità di cittadini e visitatori.

Naturalmente, i procedimenti riguardanti le persone segnalate sono nella fase preliminare e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede processuale.