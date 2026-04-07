Sicurezza nel Salento, il Questore intensifica i controlli tra Lecce e Gallipoli

Una settimana all’insegna del monitoraggio capillare e della prevenzione quella appena conclusa nella provincia di Lecce. Su disposizione del Questore Giampietro Lionetti, la Polizia di Stato ha messo in campo un significativo incremento delle attività di controllo del territorio, concentrando gli sforzi in particolare nei comuni di Lecce e Gallipoli.

L’operazione, coordinata dalla Questura con il supporto delle articolazioni territoriali, ha mirato a rafforzare la sicurezza pubblica attraverso pattugliamenti mirati, monitoraggio dei luoghi di aggregazione e verifiche amministrative.

Il bilancio dell’attività svolta nell’ultima settimana è imponente e testimonia la capillarità del presidio: 3.816 persone identificate e 1.416 veicoli controllati.

A Lecce, l’attenzione degli agenti si è focalizzata su punti nevralgici come Piazza Italia, via Gramsci, Piazza Bottazzi e l’intera area della Stazione Ferroviaria. In collaborazione con la Polizia Locale, sono stati effettuati numerosi controlli agli esercizi commerciali.

Le verifiche hanno portato a diverse contestazioni tra cui 3 violazioni del Codice della Strada accertate in Piazzetta Castromediano, piazzetta Chiesa Greca e via L. Romano; un supermercato in via A. Diaz è stato sanzionato per aver venduto bevande alcoliche dopo le ore 22:00 e un uomo di origine straniera è stato sanzionato per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo; nei suoi confronti è stato emesso anche un foglio di via dal Comune di Lecce.