Incidente mortale sull’A14 a San Severo, perde la vita un 69enne salentino

Una mattinata di sangue sulle strade pugliesi. Un tragico incidente stradale si è consumato oggi lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Il bilancio è drammatico, un uomo di 69 anni, originario della provincia di Lecce, ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava alla guida del proprio veicolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto ha terminato la sua corsa schiantandosi violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato fatale: il conducente è deceduto sul colpo e i sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A bordo dell’auto era presente anche la moglie della vittima. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere. Una volta liberata, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Severo. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli uomini delle Forze dell’Ordine, per stabilire con esattezza le cause del sinistro mortale.