Motorsport Scorrano, inizio stagione da sogno con Corvaglia e Brogna alla Pista Salentina

La stagione della Scuderia Motorsport Scorrano non poteva aprirsi sotto una stella migliore. Sul nastro d’asfalto della storica Pista Salentina, i giovani alfieri del team hanno dominato la scena, confermando che il lavoro svolto sui vivai sta portando frutti d’eccellenza.

Il grande protagonista del weekend è stato senza dubbio Andrea Corvaglia, appena 9 anni, di Casarano. Impegnato nella categoria Mini Gr. 3 Under 10 su Tony Kart-Vortex, Andrea ha mostrato una maturità agonistica sorprendente. Assistito tecnicamente dal padre Cesare — meccanico ufficiale Tony Kart e pilota di rally — il piccolo Corvaglia ha sfiorato la pole position per soli 15 millesimi, per poi scatenarsi nelle fasi calde: vittoria in Prefinale e trionfo in Finale, con tanto di giro veloce della gara. Grazie a questa prestazione, Andrea si proietta al secondo posto in classifica generale, a sole 3 lunghezze dalla vetta.

Non è stato da meno Mattia Brogna, talento di Montesardo (frazione di Alessano). Insieme al team CMT di Fasanosu Parolin-Iame, Mattia ha messo in mostra una solidità invidiabile nella classe Mini Gr. 3. Secondo in qualifica (a un decimo dalla pole), secondo in Prefinale e secondo in Finale: un “triplo argento” che testimonia una competitività costante in ogni condizione. Anche per lui, il secondo posto nella graduatoria generale dopo due prove è il giusto premio per la grinta dimostrata.

Il successo dei due piloti non è frutto del caso. Entrambi hanno mosso i primi passi nel Kart Summer Camp della Scuola Federale, un percorso di crescita supportato con dedizione dalle famiglie. Se Andrea gode dei consigli di papà Cesare e mamma Chiara, Mattia segue le orme di papà Francesco, anch’egli noto protagonista nel mondo dei rally.

Grande soddisfazione è stata espressa da Santino Siciliano, presidente della Motorsport Scorrano: “Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi. I nostri giovani stanno dimostrando talento, impegno e grande serietà. È solo l’inizio della stagione, ma le basi sono molto promettenti”.

Correre alla Pista Salentina ha sempre un sapore speciale: un tracciato che è una vera fucina di campioni. Basti pensare che nel 2018, proprio su queste curve, correva un giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, oggi astro nascente della Formula 1. Che sia di buon auspicio per il futuro dei nostri ragazzi.