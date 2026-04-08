Notte di fuoco nel Salento, auto in fiamme a Nardò e Caprarica di Lecce

È stata una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecce, chiamati a intervenire in due distinti comuni per domare altrettanti incendi che hanno coinvolto autovetture in sosta.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 04.10 a Nardò, precisamente in via Benedetto Leuzzi. Una squadra dei caschi rossi è giunta tempestivamente sul posto per spegnere il rogo che ha avvolto una Fiat 500. L’intervento rapido del personale ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il calore potesse danneggiare le abitazioni o i veicoli limitrofi.

Appena venti minuti dopo, alle 04.30, un secondo allarme è scattato nel comune di Caprarica di Lecce. In piazza Toma, una BMW X4 è stata interessata da un incendio improvviso. Anche in questo caso, la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha provveduto allo spegnimento e alla successiva bonifica del sito, impedendo la propagazione del fuoco.

Fortunatamente, in entrambi i casi non si segnalano danni a persone. Restano invece da chiarire le dinamiche dei due episodi: le cause dei roghi sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che non escludono alcuna pista.