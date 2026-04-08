“Lasciami Volare”, a Lecce il dialogo tra Prefettura e studenti per battere il disagio giovanile

Si è concluso con una straordinaria partecipazione di studenti e istituzioni l’evento “Lasciami Volare”, svoltosi questa mattina presso il Cinema Multisala Massimo di Lecce. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Lecce con la sponsorizzazione della Fondazione Splendor Fidei, si inserisce in un organico percorso di educazione civica volto a rafforzare il dialogo tra lo Stato e il mondo della scuola.

L’incontro è stato fortemente voluto per offrire ai giovani una riflessione profonda sulla resilienza e sulla prevenzione del disagio. Oltre 400 studenti delle scuole superiori della provincia hanno ascoltato la toccante testimonianza di Gianpietro Ghidini, fondatore della Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto Natalino Manno e del Presidente della Fondazione Splendor Fidei, Don Antonio Montinaro, la parola è passata a Gianpietro Ghidini. Il suo racconto ha trasformato il dolore personale per la perdita del figlio Emanuele in una risorsa educativa collettiva, toccando i punti cardine della crescita consapevole:

Un passaggio fondamentale è stato dedicato al rapporto genitori-figli. Ghidini ha esortato gli adulti all’ascolto autentico, invitando al contempo i ragazzi a non rimandare le richieste d’aiuto. “La serenità deve venire da dentro,” ha concluso, “dal dolore si può non solo sopravvivere, ma crescere”.

Il Prefetto Natalino Manno ha sottolineato l’importanza della rete interistituzionale nel contrasto alle dipendenze: “L’incontro di oggi costituisce fattiva attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Ema Pesciolino Rosso. È un percorso di speranza che trasforma il dolore in amore per la vita.”