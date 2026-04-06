La nuova economia digitale segue dei canoni ben precisi che devono rispecchiare i trend più adatti, per entrare nel mercato, diffondere una campagna di marketing e quindi vendere, aumentando la lead generation e il funnel di conversione.

Se tutte queste parole suonano strane o aliene all’orecchio, allora questo è l’articolo che fa per te, perché analizzeremo 7 strumenti indispensabili per migliorare le vendite online.

Identità digitale come credibilità e trasparenza

Il primo passo per ottimizzare la fiducia dei potenziali clienti e degli acquirenti è quello di usare strumenti come il Registro LEI, un codice identificativo che migliora la trasparenza delle operazioni finanziarie, rendendo materiale una persona digitale, quindi immateriale, come un negozio online o un freelance. L’identità digitale è il cuore della credibilità e della trasparenza, ma non è l’unico strumento utile ad aumentare le vendite.

Marketing multicanale: promuovere un messaggio autentico e originale

Quando entriamo nel campo del marketing digitale dobbiamo preventivare un lavoro a 360 gradi, che spazi tra i diversi tipi di canali virtuali.

A questo serve il marketing multicanale, perché attuando campagne pubblicitarie su tutti i canali social, blog e video, migliora la lead generation, ossia tutti i contatti che possiamo attirare al nostro mercato, oltre a ottimizzare il funnel di conversione, ovvero quando un utente si trasforma in cliente.

Il terzo strumento indispensabile per migliorare le vendite è il Social Media Marketing, qui entrano in ballo le foto, i video, le stories, ogni contenuto che riesca a valorizzare la campagna promozionale, con qualsiasi mezzo prestabilito dalla campagna pubblicitaria.

Per ogni campagna è indispensabile un Content Marketing che promuova un messaggio autentico e originale, soltanto così è possibile volare tra le prime pagine dei motori di ricerca e aumentare il portfolio clienti: di conseguenza, anche le vendite.

Tra gli strumenti del digital marketing più utilizzati ed efficaci, c’è l’Influencer Marketing, che di recente è diventata una professione a tutti gli effetti, ricevendo in “premio” anche un codice ATECO specifico dedicato, in poche parole, oggi gli influencer possiedono la partita IVA e sono professionisti a pieno titolo.

Anche in questo caso conta l’autenticità e il personaggio adatto alle tue esigenze. In poche parole, se devi vendere articoli sportivi hai bisogno di un atleta, se devi vendere cibo un cuoco è l’influencer meglio indicato, e così via.

Email marketing e Automazione: quando il passato sposa il futuro

Il sesto strumento più adatto a migliorare le vendite online è l’email marketing. Potrà sembrare strano, a tratti obsoleto, ma non c’è niente come questa strategia che si adatti perfettamente ai nuovi trend, sia perché è un ottimo metodo per stabilire un rapporto personalizzato con i clienti e potenziali acquirenti, sia perché resta perfettamente adattabile al settimo strumento che ti presentiamo, il più innovativo ed indispensabile: l’Intelligenza Artificiale.

Tanto per fare un esempio, l’AI è perfettamente adattabile all’email marketing, perché automatizza il processo ma grazie all’umanizzazione dei contenuti è possibile personalizzare il messaggio per i clienti. Questi 7 metodi devono essere usati attraverso una strategia studiata e creata ad hoc, solo così potrai migliorare la tua